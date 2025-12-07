Potrivit unui comunicat al Hidro Prahova, sâmbătă seară, începând cu ora 22:00, furnizarea apei a fost întreruptă temporar în municipiul Câmpina și parțial în comuna Poiana Câmpina, pentru efectuarea unor lucrări la rețeaua de distribuție.

„Ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem, au fost identificate avarii punctuale, fiind necesară intervenţia operativă pentru stabilizarea reţelei. Totodată, în conformitate cu recomandările primite de la Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, la reluarea furnizării de noaptea trecuta, este obligatorie efectuarea spălărilor şi purjărilor sistemului de alimentare cu apă”, se arată în comunicatul citat.

Hidro Prahova anunță întreruperea temporară a apei

Potrivit aceleași surse, Hidro Prahova a anunțat că furnizarea apei va fi întreruptă temporar începând cu ora 22:00, pentru o durată estimată de aproximativ zece ore, în funcție de evoluția lucrărilor în teren.

Societatea precizează că intervențiile vizează remedierea avariilor apărute după reluarea furnizării, înlocuirea de urgență a unor vane și spălarea și purjarea rețelei de alimentare cu apă. Operațiunea de purjare constă în curățarea instalației de impurități sau reziduuri folosind un curent de apă sub presiune.

„Menţionăm că, în prezent, Hidro Prahova S.A. furnizează apă populaţiei în conformitate cu adresa transmisă de DSP Prahova, din Staţia de Tratare a Apei Voila. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele sunt mobilizate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp şi în condiţii de siguranţă sanitară”, menţionează sursa citată.

Hidro Prahova informează că toate celelalte localități continuă să primească apă în regim normal, însă cu interdicția de utilizare pentru consum uman, conform recomandărilor transmise de DSP Prahova. Vineri noapte, Hidro Prahova și firmele mai mici care distribuie apă potabilă în județ au început umplerea instalațiilor pentru localitățile care au rămas fără apă în ultima săptămână din cauza turbidității apărute la barajul Paltinu. Inițial, populația a primit apă destinată doar igienizării toaletelor, iar periodic locuitorii au fost informați prin mesaje Ro-Alert despre această restricție.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat că analizele efectuate de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova pe probele de apă din sistem, după întreruperea de o săptămână, vor fi gata săptămâna viitoare. Până atunci, apa nu este recomandată pentru consum. Guvernul va asigura, din rezervele de stat, apă potabilă pentru cele 13 localități afectate de criza apei.

Reprezentanții DSP Prahova au precizat că instituția a stabilit un set de măsuri pentru operatorii de apă, urmând să fie recoltate periodic probe pentru monitorizarea parametrilor de potabilitate.

”La momentul acesta, probele prelevate şi de ESZ Prahova şi de noi sunt foarte bune şi mă refer aici la parametrii fizico-chimici care se încadrează în normările de potabilitate. Faptul că sistemul este încă gol şi nu este echilibrat, vor mai trebui luate alte analize în momentul în care acesta se va echilibra. Şi atunci o să vedem partea finală a analizelor şi vom vedea care este gradul de potabilitate al apei”, a declarat directorul DSP Prahova, Cătălin Albu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova va transmite mesaje RO-ALERT la fiecare 3 ore, între 6:00 și 22:00, pentru a avertiza că apa din rețea nu poate fi folosită pentru consum, igienă, spălarea alimentelor sau gătit.

Peste 107.000 de locuitori din 13 localități ale județului Prahova și un oraș din Dâmbovița au rămas o săptămână fără apă potabilă, din cauza turbidității ridicate provocate de golirea barajului Paltinu și ploile torențiale.

Întreruperea furnizării apei fără anunț prealabil a generat tensiuni între instituțiile implicate. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Corpul de control la compania Exploatare Sistem Zonal Prahova și la Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița, acuzând lipsa informării privind gestionarea situației. În plan politic, PSD a pus responsabilitatea pe ministru, care a declarat că nu va demisiona, subliniind că problemele acumulate de 35 de ani nu se pot rezolva rapid și că autoritățile locale trebuie să își asume responsabilitățile.