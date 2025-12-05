Alimentarea cu apă a fost reluată în rețeaua ESZ Prahova. Oamenii, avertizați că apa NU este bună pentru băut, gătit și spălat
Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) a anunțat că toți beneficiarii alimentați din Fir 1 apă potabilă Voila – Nod Hidraulic Movila Vulpii pot folosi din nou rețeaua începând de astăzi, 5 decembrie, de la ora 15:30.
Reluarea accesului la apă a fost posibilă după intervenții continue ale specialiștilor, care au lucrat fără întrerupere pentru a permite intrarea treptată în consum, în funcție de organizarea fiecărui operator sau utilizator.
Autoritățile transmit însă că apa furnizată NU ESTE POTABILĂ și nu poate fi utilizată pentru băut, prepararea alimentelor, spălatul pe dinți sau igiena personală. Aceasta poate fi folosită exclusiv pentru evacuarea apelor uzate de la nivelul grupurilor sanitare.
Direcția de Sănătate Publică Prahova a emis acordul pentru reluarea accesului în instalațiile beneficiarilor, dar a menținut restricțiile până la confirmarea, prin analize de laborator, că apa se încadrează în parametrii de potabilitate.
Ridicarea restricțiilor va fi posibilă doar cu avizul DSP, conform prevederilor legale. În acest interval, consumatorii sunt rugați să utilizeze apă potabilă îmbuteliată pentru băut, gătit și alte activități casnice.
ESZ Prahova anunță că va informa în continuare publicul despre evoluția situației și despre momentul în care apa va deveni sigură pentru consum.
Iată aici ce spunea și premierul Ilie Bolojan despre situația apei din județul Prahova, în cadrul conferinței susținute astăzi la Guvern.
Comunicatul integral al ESZ Prahova
„UPDATE: Beneficiarii se pot alimenta din rețeaua ESZ Prahova
Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) anunță că toți beneficiarii alimentați din Fir 1 apă potabilă Voila – N.H. Movila Vulpii se pot alimenta din rețeaua noastră începând cu ora 15:30.
Specialiștii Exploatare Sistem Zonal Prahova au lucrat fără întrerupere pentru a face posibil, începând cu ora 15:30, accesul de apă în instalațiile beneficiarilor. Acest lucru se va face în funcție de cum se organizează fiecare beneficiar să intre în consum.
De asemenea, beneficiarii au primit și din partea DSP Prahova acordul de a relua accesul apei în instalațiile proprii, conform adresei nr. 27688/06.12.2025, care le-a fost transmisă de societatea noastră.
Important de menționat faptul că apa NU va fi folosită pentru băut, gătit, spălat pe dinți, spălat. Apa va fi folosită doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid – menajere de la nivelul grupurilor sanitare. Restricțiile de consum amintite mai sus vor fi menținute până la certificarea prin analize de laborator a încadrării apei furnizate în parametrii de potabilitate conform normelor în vigoare, iar ridicarea acestor restricții se va face numai cu avizul Direcției de Sănătate Publică Prahova, conform OUG 7/2023, art. 14, alin. 6, lit.c.
Rugăm consumatorii afectați de situația prezentă să consume apă potabilă îmbuteliată de la zonele de aprovizionare. Apa potabilă va fi folosită pentru: băut, preparea alimentelor, spălat. Vă ținem la curent cu evoluția situației.”
