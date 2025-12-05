Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) a anunțat că toți beneficiarii alimentați din Fir 1 apă potabilă Voila – Nod Hidraulic Movila Vulpii pot folosi din nou rețeaua începând de astăzi, 5 decembrie, de la ora 15:30.

Reluarea accesului la apă a fost posibilă după intervenții continue ale specialiștilor, care au lucrat fără întrerupere pentru a permite intrarea treptată în consum, în funcție de organizarea fiecărui operator sau utilizator.

Autoritățile transmit însă că apa furnizată NU ESTE POTABILĂ și nu poate fi utilizată pentru băut, prepararea alimentelor, spălatul pe dinți sau igiena personală. Aceasta poate fi folosită exclusiv pentru evacuarea apelor uzate de la nivelul grupurilor sanitare.

Direcția de Sănătate Publică Prahova a emis acordul pentru reluarea accesului în instalațiile beneficiarilor, dar a menținut restricțiile până la confirmarea, prin analize de laborator, că apa se încadrează în parametrii de potabilitate.

Ridicarea restricțiilor va fi posibilă doar cu avizul DSP, conform prevederilor legale. În acest interval, consumatorii sunt rugați să utilizeze apă potabilă îmbuteliată pentru băut, gătit și alte activități casnice.

ESZ Prahova anunță că va informa în continuare publicul despre evoluția situației și despre momentul în care apa va deveni sigură pentru consum.

Iată aici ce spunea și premierul Ilie Bolojan despre situația apei din județul Prahova, în cadrul conferinței susținute astăzi la Guvern.