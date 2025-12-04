Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, dacă calendarul tehnic este respectat și etapele de tratare se încheie conform planului, apa ar putea începe să fie furnizată începând de luni.

Potrivit acesteia, distribuția va fi graduală, localitățile din Prahova aflate mai aproape de sistem urmând să fie alimentate mai rapid, în timp ce pentru cele mai îndepărtate va fi nevoie de un interval mai lung.

Diana Buzoianu a subliniat că, înainte de reluarea furnizării, sunt obligatorii toate verificările privind potabilitatea apei. Ea a precizat că deja au fost prelevate probe biologice pentru o primă testare, iar rezultatele acestora vor conta în decizia finală.

Ministrul a insistat că responsabilitatea aparține DSP, instituția care trebuie să stabilească dacă apa îndeplinește criteriile legale pentru consum. Ea a explicat că rolul autorităților sanitare este decisiv și că nu poate fi luată nicio decizie politică în lipsa unui aviz clar din partea specialiștilor.

În acest context, Diana Buzoianu a afirmat că nu dorește să își exprime opinii personale și că preferă ca expertiza tehnică să fie cea care ghidează procesul, tocmai pentru a evita riscurile legate de sănătatea populației.

„Începând de luni, eu cred că dacă ne încadrăm pe calendar și înțeleg că toate autoritățile dau asigurări că se parcurg toate etapele pentru a fi tratată apa, luni va putea să înceapă să curgă apa care este tratată, dar, atenție, ea va ajunge mai rapid la la localitățile mai apropiate de acest sistem și în timp un pic mai mare la localitățile mai îndepărtate. Și nu trebuie să uităm și etapa verificării tuturor condițiilor pentru potabilitate, pentru că a fost această discuție publică și vreau clar să clarific până la urmă DSP va avea ultimul cuvânt și va trebui să stabilească foarte clar care sunt criteriile legale, optime de a da drumul la această apă. Înțeleg că de astăzi, chiar ieri sau astăzi au luat deja probele biologice pentru o primă testare”, a declarat Buzoianu la Digi24.

Întrebată dacă există posibilitatea reluării apei doar pentru uz menajer, ministrul Mediului a spus că această chestiune a fost discutată inclusiv la Consiliul Județean Prahova. Răspunsul primit de la DSP a fost că nu există diferențe de standarde care să permită o astfel de soluție fără respectarea tuturor etapelor legale.

„Am primit această întrebare și eu, tocmai de aceea am ridicat această întrebare și la Consiliul Județean Prahova. Răspunsul DSP este răspunsul oficial și el trebuie să fie urmat. În mod evident, ei sunt experții pe acest domeniu și ei vor spune exact care sunt etapele care trebuie să fie parcurse”

Diana Buzoianu a arătat că orice variantă trebuie să respecte regulile stabilite de autoritățile sanitare și că acestea sunt singurele în măsură să decidă dacă există sau nu o astfel de posibilitate.

„Eu nu pot să zic da sau nu. Ei vor trebui să zică în aceste zile, dacă da sau nu, respectând, bineînțeles, condițiile legale și condițiile care trebuie să fie îndeplinite, pentru că nu mai vreau să intru în această discuție, să-mi dau eu cu părerea. O simplă întrebare a născut, iată, un întreg scandal, că se pune presiune, pentru că am reușit să pun o întrebare într-o ședință pe acest subiect și atunci prefer mai degrabă să zic să decidă experții. Ei au toată responsabilitatea pe acest domeniu și au și expertiza până la urmă pe acest domeniu.”

Referitor la acuzațiile potrivit cărora ar fi exercitat presiuni pentru reluarea furnizării apei, chiar și în condiții necorespunzătoare, ministrul Mediului a declarat că nu a cerut acest lucru. Ea a explicat că a adresat doar întrebări legate de existența unor limite diferite pentru apa menajeră și cea potabilă și că a acceptat răspunsul primit din partea DSP.

Potrivit declarațiilor sale, interpretarea acestor întrebări drept presiuni a aparținut conducerii operatorului local de apă, iar discuția a fost amplificată ulterior în spațiul public.

„Nici măcar n-am pus întrebarea către directorul de la Prahova. Am pus două întrebări către reprezentanții de la DSP dacă există posibilitatea să fie dată apă menajeră și dacă există condiții diferite, limite diferite de potabilitate pentru apă menajeră sau apă potabilă. Mi s-a răspuns că nu și că trebuie să fie urmați toți pașii. Am trecut mai departe și după aceea, bineînțeles, director de la operatorul din Prahova a considerat că aceste două întrebări au fost o mare mare presiune pusă pe ei”.

Criza apei potabile a apărut după lucrările efectuate la acumularea Paltinu. Începând de vineri, 28 noiembrie, peste 100.000 de persoane din mai multe localități din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă, situație care a dus la intervenții de urgență și la distribuirea apei prin cisterne.