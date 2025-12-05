„Apa care va ajunge în reţelele Hidro Prahova … nu va putea fi folosită pentru consum uman până la emiterea avizului sanitar”, avertizează Prefectura.

DSP Prahova a început prelevarea de probe de apă din mai multe puncte din reţea, după ce furnizarea a fost întreruptă ca urmare a problemei sursei. Scopul este „obţinerea unor rezultate complete, care să permită evaluarea corectă a calităţii apei înainte de introducerea în sistemul de distribuţie”.

Reluarea alimentării şi distribuirea apei către populaţie vor avea loc gradual, momentul exact va fi anunţat oficial de instituţiile responsabile.

Prefectura Prahova subliniază că orice informare privind data şi condiţiile de reluare a apei potabile va veni exclusiv din partea instituţiilor oficiale: Prefectura, DSP sau reprezentanţii Hidro Prahova.

„Orice alte surse de informare nu sunt relevante şi nu reprezintă poziţia oficială a instituţiilor implicate.”, avertizează prefectura.

Prefectura Prahova recomandă cetățenilor să utilizeze apa doar pentru uz casnic limitat, precum spălarea vaselor sau igiena personală, dar nu pentru consum până la emiterea avizului DSP.

„Este important ca locuitorii să nu folosească apa pentru băut sau gătit, pentru a preveni eventualele riscuri pentru sănătate”, se arată în comunicatul oficial.

Autoritățile recomandă folosirea apei îmbuteliate sau a surselor alternative sigure în această perioadă. De asemenea, cetățenii pot fierbe apa înainte de consum pentru a reduce riscurile până la clarificarea situației de către DSP.

„Utilizarea apei din surse sigure și respectarea recomandărilor oficiale sunt esențiale până la primirea avizului sanitar”, precizează Prefectura.

Reprezentanții Hidro Prahova și DSP Prahova continuă monitorizarea calității apei și lucrează împreună pentru a finaliza testele și a emite avizul sanitar cât mai curând. Prefectura subliniază că „toate instituțiile implicate cooperează permanent pentru a asigura reluarea sigură a alimentării cu apă pentru populație”.

Restricțiile temporare afectează atât gospodăriile, cât și unitățile comerciale din zonele deservite de Hidro Prahova. Prefectura atenționează că este necesară adaptarea temporară a activităților, precum prepararea alimentelor sau funcționarea anumitor afaceri care depind de apa potabilă.

„Respectarea acestor măsuri este esențială pentru protecția sănătății publice, până la primirea avizului sanitar de către DSP”, se mai arată în comunicat.

Prefectura Prahova recomandă ca locuitorii să urmărească doar comunicările oficiale transmise de instituțiile responsabile, pentru a evita informațiile eronate sau zvonurile.