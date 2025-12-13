Potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, situația de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași a fost analizată în cadrul unei ședințe de urgență, la care au participat reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Iași, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Prefecturii Iași și Consiliului Județean Iași.

În urma evaluării tuturor datelor disponibile la acest moment, au fost luate „decizii ferme, preventive și responsabile”, pe baza informațiilor existente, a transmis ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a explicat că analizele efectuate de DSP Iași au evidențiat, în două rânduri, scăderi ale concentrației de clor rezidual liber – parametru esențial pentru asigurarea dezinfecției apei potabile – sub limita minim admisă.

Această situație a favorizat colonizarea microbiologică a rețelei interne de apă a spitalului, motiv pentru care a fost necesară intervenția imediată a autorităților sanitare.

„În cursul acestei nopți, am dispus DSP Iași recoltarea de noi probe de apă potabilă pentru analize microbiologice și fizico-chimice din mai multe puncte ale unității sanitare (ATI, bloc operator, UPU, secții medicale, punct termic), precum și recoltarea de probe microbiologice de pe suprafețe și tegumente, atât de la pacienți, cât și de la personalul medical”, a transmis ministrul Sănătății.

Rezultatele sunt în curs de procesare și vor fundamenta deciziile ulterioare privind reluarea activității medicale.

Până la confirmarea obținerii unor rezultate conforme din punct de vedere microbiologic și chimic, Ministerul Sănătății a dispus:

-sistarea internărilor și a intervențiilor chirurgicale programate;

-limitarea temporară a activității medicale;

-redirecționarea cazurilor critice din UPU către alte unități sanitare;

-aplicarea de urgență a unor măsuri suplimentare de dezinfecție cu substanțe clorigene, urmate de –monitorizare strictă.

Apă din Rezerva de Stat și interdicție de consum din rețeaua spitalului

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis scoaterea din Rezerva de Stat a 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienților, aparținătorilor și personalului medical.

În același timp, a fost dispusă sistarea consumului apei din rețeaua internă a spitalului, până la obținerea unor rezultate conforme.

Ministrul Sănătății a anunțat că a verificat personal situația la fața locului și că autoritățile sunt pregătite pentru scenarii mai ample:

„Am verificat personal situația la fața locului, iar în cazul în care se va impune transferul unui număr mai mare de pacienți de la Spitalul „Sf. Maria” către București, suntem pregătiți să facem acest lucru imediat.”

Ministerul Sănătății este în contact permanent cu Departamentul pentru Situații de Urgență, care poate mobiliza resursele necesare pentru organizarea unor transferuri multiple de pacienți.

La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost integrate și coordonate mai multe unități medicale din țară, aflate în stand-by operațional pentru preluarea urgențelor pediatrice majore.

Alexandru Rogobete a subliniat că toate măsurile au caracter preventiv și nu indică existența unui focar activ: