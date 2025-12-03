Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, în contextul prelungirii crizei apei din Prahova, au fost luate măsuri pentru protejarea pacienților internați în spitalele afectate. Au fost suspendate internările în cele cinci unități medicale implicate, iar o celulă de urgență la nivelul Ministerului Sănătății a coordonat includerea unor spitale din București care au pregătit paturi rezervate pentru eventuale transferuri. În prezent, 378 de pacienți sunt internați, iar activitatea medicală este asigurată de peste 1.200 de angajați.

„Pentru că ieri am primit informația că situația de avarie, care era inițial estimată la 72 de ore, se va prelungi până luni inclusiv, am decis convocarea de urgență la Ploiești a unei ședințe cu președintele Consiliului Județean, prefectul, directorul DSP și toți actorii implicați, inclusiv managerii celor 5 spitale afectate. (…) Avem un total de 378 de pacienți internați acum, iar activitatea medicală e susținută de peste 12.00 de angajați din aceste spitale. Analizând situația, am dispus sistarea internărilor în aceste spitale și realizarea unei celule de urgență în Ministerul Sănătății, în care am inclus spitale din București, (…) care vor avea până luni inclusiv un număr de paturi blocate pe secțiile chirurgicale și nechirurgicale, în eventualitatea unui transfer al pacienților din Prahova”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a menționat că Spitalul Județean Ploiești a preluat toate cazurile urgente din județ, deoarece cele cinci spitale afectate de criza apei nu mai pot interna pacienți. Deși Spitalul Județean nu este afectat de lipsa apei, capacitatea unității este aproape complet ocupată, majoritatea secțiilor fiind pline.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că situația din cele cinci spitale afectate de criza apei constituie o stare de alertă de sănătate publică, fiind vorba de aproape 400 de pacienți internați, care continuă să beneficieze de servicii medicale. El a precizat că unitățile au fost aprovizionate cu apă potabilă și menajeră de ISU, iar din Fondul de rezervă al Guvernului a fost distribuită apă îmbuteliată pentru pacienți și personalul medical, suficientă până luni. Ministrul a adăugat că, dacă va fi necesar, cantitatea de apă poate fi suplimentată rapid.