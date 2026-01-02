În localitatea Mănești a fost instituită interdicția totală de consum al apei, ca urmare a depistării unor concentrații ridicate de arsen în probele analizate. Măsura a fost dispusă de Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova, iar până la remedierea completă a situației, apa nu poate fi utilizată nici pentru băut, nici pentru gătit. Reprezentanții Hidro Prahova atrag atenția că arsenul nu poate fi eliminat prin fierberea apei, ceea ce face imposibilă folosirea acesteia în scop alimentar.

Restricții au fost impuse și în comuna Albești-Paleologu, unde analizele efectuate în rețeaua de distribuție pentru sursele Albești și Cioceni au arătat depășiri ale parametrilor Amoniu (NH4+) și Fier (Fe).

Potrivit furnizorului de apă, aceste depășiri sunt de natură telurică, fiind cauzate de compoziția naturală a solului și a apei subterane, și nu sunt rezultatul unei poluări accidentale recente. În aceste condiții, apa poate avea o colorare brun-roșiatică, fără a implica un risc major pentru sănătate. Hidro Prahova a dispus măsuri de remediere și monitorizare suplimentară, în conformitate cu indicațiile DSP Prahova.

„Ca urmare a constatării neconformităţilor, DSP Prahova a dispus interzicerea consumului apei furnizate de Hidro Prahova S.A. în localitatea Măneşti, până la remedierea completă a situaţiei. Apa distribuită în Măneşti nu poate fi folosită pentru băut sau pentru gătit. Arsenul nu poate fi eliminat prin fierberea apei”, a transmis Hidro Prahova.

Probleme au fost semnalate și în comuna Balta Doamnei, în zona Cişmea Peco din satul Lacul Turcului, unde au fost identificate cantități crescute de nitriți în apă. A fost instituită interdicția utilizării apei pentru băut, gătit, prepararea formulelor de lapte pentru bebeluși și a ceaiurilor. Măsura se aplică în special copiilor sub 3 ani, femeilor care alăptează și persoanelor vârstnice. Apa poate fi folosită doar pentru spălare și alte activități care nu implică contactul cu alimentele.

„Aceste depăşiri sunt de natură telurică (legate de compoziţia naturală a solului şi a apei subterane) şi nu reprezintă rezultatul unei poluări recente, de tip accidental sau punctual. Efecte posibile: din cauza indicatorului Fier, apa poate prezenta colorare brun-roşiatică, fără a implica un risc pentru sănătate. Hidro Prahova S.A. a dispus măsuri de remediere şi monitorizare suplimentară a calităţii apei, în conformitate cu instrucţiunile DSP Prahova”, a informat compania de apă.

Pentru a veni în sprijinul populației afectate de aceste restricții, Hidro Prahova va asigura distribuirea de apă potabilă pentru băut și gătit, prin amplasarea de containere în zonele unde consumul apei de la robinet este interzis sau limitat.

„Apa poate fi utilizată pentru spălare, evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere sau alte activităţi ce nu presupun contactul direct cu alimentele”, a conchis compania.

Arsenul este un element chimic natural, care se găsește în scoarța terestră, în roci, sol și în apele subterane. El poate ajunge în apă în mod natural, prin dizolvarea mineralelor din sol, sau ca urmare a unor activități umane, precum exploatările miniere, industria metalurgică ori folosirea unor substanțe chimice în agricultură.

Acest element există sub mai multe forme, unele mai toxice decât altele. În apă, formele anorganice ale arsenului sunt cele mai periculoase pentru sănătate. Consumul de apă contaminată cu arsen pe termen scurt sau lung poate provoca probleme grave, deoarece substanța se acumulează în organism și este eliminată foarte greu.

Expunerea îndelungată la arsen este asociată cu afecțiuni ale pielii, tulburări digestive, probleme cardiovasculare și neurologice, dar și cu un risc crescut de apariție a unor tipuri de cancer. Din acest motiv, legea stabilește limite foarte stricte pentru concentrația de arsen admisă în apa potabilă.