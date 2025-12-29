Iarna a pus stăpânire pe România, iar vântul foarte puternic a provocat pene de curent în mai multe zone din țară.

În județul Prahova, vântul a stricat rețeaua electrică. Sunt 12 avarii, iar oamenii nu știu când va reveni curentul. În total, 20 de localități din Prahova sunt afectate. Pe site-ul distribuitorului de energie apare că termenul de rezolvare nu este cunoscut.

În multe zone, curentul este oprit de peste 12 ore, ceea ce este foarte periculos pentru persoanele care depind de aparate medicale. Problemele sunt cauzate, cel mai probabil, de vântul puternic.

Situații asemănătoare sunt și în alte județe. În Buzău, 10 localități au rămas fără curent, iar în Brăila sunt afectate două localități.

Din cauza lipsei de curent, Hidro Prahova a anunțat că municipiul Câmpina a rămas complet fără apă. Stațiile de tratare și pompare a apei nu mai funcționează, iar furnizarea apei va fi reluată doar după ce se repară avaria la rețeaua electrică.

Distribuție Energie Electrică România a transmis că vremea extremă (vijelii, ninsori, viscol, polei și ceață) a afectat rețeaua electrică în mai multe zone din țară. În acest moment, 25 de localități sunt afectate, din județele Cluj, Brașov, Covasna, Mureș și Prahova.

Echipele de intervenție lucrează în continuare, cu ajutorul autorităților locale, pentru a restabili curentul electric peste tot. Distribuitorul le recomandă oamenilor să sune la call center dacă se confruntă cu pene de curent, dar avertizează că timpul de așteptare este mai mare din cauza numărului mare de apeluri.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă astăzi, 29 decembrie, între orele 10:00 – 23:00.

În Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60…85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Atenție! Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.