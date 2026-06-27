Lege nouă pentru restaurante. Apa de la robinet ar putea fi oferită gratuit din oficiu, iar firmele care nu respectă regula riscă amenzi

Restaurantele, barurile, cantinele și firmele de catering ar putea fi obligate nu doar să ofere gratuit apă potabilă de la robinet clienților, ci și să o pună pe masă din oficiu, fără ca aceasta să fie solicitată. În plus, operatorii care nu respectă obligația ar putea fi sancționați contravențional.

Măsura este prevăzută într-un proiect de lege depus în Parlament de deputatul PNL Sebastian Mihai Rusu și urmărește completarea legislației deja existente privind accesul consumatorilor la apă potabilă.

În prezent, obligația există în lege, însă inițiatorul susține că lipsa unor reguli clare și a sancțiunilor a făcut ca prevederile să fie aplicate neuniform.

Atenție! Proiectul este în faza de inițiativă legislativă și nu se aplică în acest moment. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit inițiatorului, noul proiect urmărește să transforme accesul la apă potabilă într-o practică obișnuită în restaurantele din România, după modelul mai multor state europene.

„Apa potabilă să fie pusă pe masă din oficiu, la restaurant, fără să o ceri și fără să o plătești. Exact cum se întâmplă în Franța, Spania, Italia și în multe alte state europene”, a transmis deputatul Sebastian Mihai Rusu.

Acesta subliniază că măsura nu urmărește eliminarea apei îmbuteliate din oferta restaurantelor.

Clienții vor putea continua să cumpere apă minerală sau apă plată îmbuteliată, însă vor avea și posibilitatea de a opta gratuit pentru apa potabilă furnizată din rețeaua publică.

Obligația privind accesul gratuit la apă potabilă este prevăzută deja în Legea nr. 96/2024, care transpune în legislația românească Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman.

Actul normativ stabilește că restaurantele, cantinele și firmele de catering trebuie să ofere gratuit apă potabilă provenită din rețeaua publică.

Totuși, legea nu precizează modul concret în care obligația trebuie respectată și nici ce sancțiuni se aplică operatorilor care nu o respectă.

Potrivit inițiatorului, această lipsă de claritate a făcut ca prevederile să fie aplicate diferit de la un local la altul.

Noul proiect urmărește să elimine aceste neclarități și să introducă sancțiuni contravenționale pentru operatorii care nu oferă gratuit apă potabilă clienților.

Deputatul PNL susține că apa de la robinet oferită în baza acestei obligații nu trebuie inclusă pe bonul fiscal și nici taxată în vreun fel.

Scopul proiectului este ca fiecare client să poată beneficia gratuit de apă potabilă sigură, fără costuri suplimentare și fără să fie obligat să cumpere apă îmbuteliată.

Inițiatorul consideră că această măsură aliniază România la practicile existente în numeroase state europene.

Un exemplu de acces gratuit la apă potabilă funcționează deja în aeroporturile din Capitală.

Compania Națională Aeroporturi București a instalat stații speciale de alimentare cu apă potabilă în Aeroportul Internațional Henri Coandă și în Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu.

În prezent, pasagerii își pot umple gratuit recipientele cu apă potabilă în mai multe puncte amplasate atât în zonele publice, cât și în cele de îmbarcare.

„Am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât, din februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură, iar începând din luna aprilie, sunt funcționale stațiile de apă de la care pasagerii își pot încărca sticlele”, a declarat directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu.

Alimentarea cu apă a aeroportului se realizează prin foraje proprii de mare adâncime, iar distribuția se face printr-o rețea de aproximativ 23 de kilometri de conducte.

În prezent, în aeroporturile din București sunt instalate zece stații de alimentare cu apă, iar numărul acestora urmează să fie extins în funcție de gradul de utilizare.

Directorul general al CNAB spune că obiectivul este apropierea serviciilor oferite pasagerilor de standardele marilor aeroporturi europene.

„Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor pasagerilor. Aceasta este una dintre prioritățile mele și consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical și să atingă standardele internaționale de confort și funcționalitate”, a precizat Bogdan Mîndrescu.

Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea Parlamentului.

Dacă va fi adoptat în forma propusă, restaurantele, barurile, cantinele și firmele de catering vor avea obligații mai clare privind oferirea gratuită a apei potabile de la robinet, iar nerespectarea acestora va putea fi sancționată.

Până la finalizarea procedurii legislative, actualele prevederi din Legea nr. 96/2024 rămân în vigoare.