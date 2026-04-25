Apa Nova anunță că, în perioada 27 aprilie – 2 mai, vor fi efectuate lucrări de modernizare și intervenții la rețeaua de apă rece în mai multe zone din București și din apropiere. Aceste lucrări vor determina întreruperi temporare ale furnizării apei în diverse cartiere, unele opriri fiind de scurtă durată, de câteva ore, iar altele întinzându-se pe parcursul mai multor zile. Sunt vizate atât zone rezidențiale, cât și artere importante din sectoarele 1, 2 și 4 ale Bucureștiului, precum și din orașul Otopeni.

În Sectorul 1, întreruperile vor afecta mai multe străzi în intervale diferite. Pe 27 aprilie 2026, între orele 09:00 și 19:00, sunt vizate Strada Clăbucet, Strada Săcele și Bulevardul Ion Mihalache. În data de 28 aprilie, între 09:00 și 13:00, se va întrerupe furnizarea pe Strada Liliacului, iar între 09:00 și 19:00 pe Strada Golovița, Strada 16 Februarie, Strada Proletarului nr. 39A și Strada Petru și Pavel. În același interval al zilei de 28 aprilie, între 09:00 și 18:00, vor fi afectate Strada Daimaca Victor, Intrarea Daimaca Victor, Strada Izbiceni și Strada Coralilor. Tot în Sectorul 1, în orașul Otopeni, pe Strada Avram Iancu și Strada Ardealului, furnizarea apei va fi întreruptă în noaptea dintre 28 și 29 aprilie, în intervalul 23:00 – 06:00. De asemenea, pe 30 aprilie, între orele 09:00 și 18:00, sunt programate lucrări pe Strada Lița, Strada Izbiceni, Strada Turnu Roșu, Strada Acumulatorului, Strada Piatra Morii și Strada Căiuți, iar Bulevardul Expoziției va fi afectat începând cu 29 aprilie, ora 09:00, până pe 2 mai 2026, ora 13:00.

În Sectorul 2, întreruperile de apă vor avea loc pe Șoseaua Mihai Bravu pe 29 aprilie 2026, între orele 10:00 și 19:00, precum și pe Bulevardul Theodor Pallady în aceeași zi, între 09:00 și 16:00.

În Sectorul 4, lucrările vor afecta Strada Turnu Măgurele pe 28 aprilie 2026, în intervalul 09:00 – 13:00.

Reprezentanții Apa CTTA Alba au anunțat că, începând de luni, 27 aprilie 2026, de la ora 00:00, vor fi efectuate lucrări de întreținere la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din municipiul Alba Iulia. Intervențiile sunt programate să dureze aproximativ 48 de ore și sunt necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a sistemului de alimentare, precum și pentru menținerea calității serviciilor furnizate.

Lucrările includ înlocuirea mai multor vane și compensatoare, precum și înlocuirea unui tronson de aproximativ 6 metri de conductă Dn600 din beton, care va fi înlocuit cu o conductă din polietilenă. Pentru realizarea intervențiilor într-un timp cât mai scurt, operatorul a mobilizat cinci echipe care vor lucra simultan, astfel încât toate lucrările să fie finalizate într-o singură etapă. În acest context, consumatorii sunt rugați să își asigure rezervele necesare de apă pentru perioada întreruperii.

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe zone din municipiu, inclusiv în centrul orașului, cartierul Partoș, precum și în cartierele Ampoi I, Ampoi II, Ampoi III și Bărăbanț. În zona centrală vor fi afectate numeroase străzi, printre care Livezii, Tudor Vladimirescu, Grădini, Elena Văcărescu, Costache Negruzzi, Camil Ressu, Mihail Kogălniceanu, Gheorghe Doja, Mărășești, Avram Iancu, Libertății, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Regina Maria, Bulevardul Ferdinand I, Bulevardul Încoronării, Calea Moților și multe altele, inclusiv zone importante precum Piața Iuliu Maniu și Bulevardul Republicii pe anumite tronsoane.

Întreruperile vor afecta și străzi din alte zone ale orașului, inclusiv Ampoiului, Orizontului, precum și cartierele Partoș și Bărăbanț în ansamblu. Operatorul precizează că, la reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului de turbiditate, motiv pentru care consumatorii sunt sfătuiți să utilizeze apa doar în scopuri menajere pentru o perioadă.

Eventualele probleme sau zonele afectate de întreruperi pot fi semnalate la numărul unic Call Center 0377.900.400, disponibil de luni până joi între orele 08:00 și 16:30, iar vineri între 08:00 și 14:00, precum și la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numărul 0258/810.463, în afara programului de lucru, pentru intervenții și informații suplimentare.