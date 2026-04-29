Apa în Otopeni, astăzi, 29 mai 2026, deși plătită la preț de apă potabilă, lichidul care curge prin conductele orașului este, pentru mulți locuitori, o sursă de îngrijorare, nu de hidratare.

Principala nemulțumire a cetățenilor din Otopeni este prezența masivă a impurităților și, de cele mai multe ori, lipsa presiunii, lucru resimțit și la nivelul coselor și vilelor. Nu sunt puține cazurile în care apa capătă o nuanță brun-roșiatică, semn clar al proceselor de oxidare din interiorul unei rețele de distribuție învechite sau suprasolicitate.

Cetățenii reclamă co filtre se înfundă în timp record. Locuitorii care și-au instalat sisteme de filtrare proprii raportează că sistemul de cartușe care ar trebui să reziste șase luni devin negre sau maronii în mai puțin de 30 de zile. Pe lângă oxizii de fier, apa aduce adesea particule fine de nisip și un exces de calcar care distruge electrocasnicele (mașini de spălat, espressoare) și blochează bateriile sanitare.

Conform numeroaselor sesizări făcute pe grupurile de profil ale comunității, apa din Otopeni prezintă adesea un miros înțepător de clor sau, în perioadele de stagnare, un miros stătut. Dincolo de aspectul vizual, problema este una de siguranță biologică și chimică. Mulți părinți se plâng că cei mici prezintă iritații ale pielii după baie, cauzate de duritatea excesivă a apei sau de prezența unor compuși chimici folosiți în procesul de tratare.

Pericolul consumului direct: Deși teoretic apa este declarată potabilă la ieșirea din stațiile de pompare, parcursul prin conductele degradate o contaminează. Consumul de apă cu un conținut ridicat de nitrați sau metale grele (peste limitele admise) poate duce, pe termen lung, la afecțiuni renale și digestive grave.

Sistemul de distribuție, depășit de expansiunea imobiliară

O cauză majoră a calității scăzute a apei este suprapopularea. Infrastructura de apă și canalizare a orașului a fost proiectată pentru o fracțiune din numărul actual de locuitori.

Fiecare nou complex rezidențial pune presiune pe conductele vechi, provocând fluctuații de presiune care „dislocă” depunerile de pe interiorul țevilor, trimițându-le direct în robinetele oamenilor. Rezultatul? O apă plină de suspensii, pe care nimeni nu îndrăznește să o folosească nici măcar pentru gătit, darămite pentru băut.

Pentru cetățeanul din Otopeni, factura de utilități este doar o parte din cost. Majoritatea familiilor sunt forțate să cumpere săptămânal zeci de litri de apă plată din supermarket, ceea ce reprezintă o „taxă mascată” pe ineficiența serviciilor publice.

„Plătim apă potabilă, dar primim apă industrială. O folosim doar la toaletă, în rest cumpărăm bidoane. Este o bătaie de joc la adresa contribuabilului”, declară un locuitor din zona centrală a orașului.

Pentru ca apa din Otopeni să redevină potabilă, nu este nevoie de promisiuni, ci de investiții urgente în înlocuirea segmentelor de conductă corodate care contaminează apa pe traseu. O altă alternativă ar fi instalarea unor sisteme de filtrare performante de nivel industrial în toate stațiile de pompare. Raportarea situațiilor apărute în rețea și publicarea lunară, pe zone, a analizelor chimice și bacteriologice detaliate.

Până atunci, recomandarea rămâne fermă pentru toți locuitorii: nu consumați apa de la robinet fără a o filtra riguros sau fără a verifica periodic buletinele de analiză pe cont propriu. Sănătatea nu trebuie să fie prețul plătit pentru viața la periferia Capitalei.