Toate cele 13 localități din Prahova afectate de oprirea furnizării apei la sfârșitul săptămânii trecute au fost realimentate, însă apa poate fi folosită, pentru moment, doar pentru igienizarea toaletelor. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova urmează să confirme dacă apa este potabilă, după prelevarea probelor necesare.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Prahova, sistemul operat de Hidro Prahova a fost complet amorsat în această dimineață, iar distribuția apei a fost reluată treptat pentru a proteja infrastructura și a stabiliza presiunea în rețea.

„În această dimineaţă, sistemul operat de Hidro Prahova este complet amorsat, iar apa circulă în toate cele 13 localităţi afectate de oprirea furnizării de vinerea trecută (28 noiembrie – n.r.). (…) Alimentarea a fost restabilită controlat, pentru a proteja infrastructura şi pentru a stabiliza presiunea în fiecare zonă. În prezent, sistemul funcţionează integral. Următoarea etapă este verificarea calităţii apei de către Direcţia de Sănătate Publică Prahova. Prelevările vor începe astăzi şi vor continua până la confirmarea potabilităţii în toate punctele din reţea”, se arată într-un comunicat transmis, luni, de Consiliul Judeţean Prahova.

Deși apa care iese din stația de tratare respectă parametrii de siguranță, pe conducta de aducțiune gestionată de ESZ au fost semnalate variații. Pentru a asigura o calitate uniformă pe întreg traseul, Hidro Prahova a cerut retestarea punctelor de transfer și verificarea parametrilor în șapte localități.

„Pe conducta de aducţiune gestionată de ESZ, rezultatele prelevărilor efectuate în urmă cu câteva zile au arătat însă variaţii care impun monitorizare atentă şi ajustări suplimentare ale tratării, pentru a asigura o calitate uniformă pe întreg traseul. În acest context, Hidro Prahova a solicitat retestarea punctelor de transfer şi verificarea parametrilor în şapte localităţi, astfel încât analiza finală să reflecte cu acurateţe situaţia din teren”, menţionează CJ.

Peste 107.000 de persoane din 13 localități din județul Prahova și un oraș din Dâmbovița au rămas fără apă potabilă timp de aproximativ o săptămână.

Problemele au apărut după golirea barajului Paltinu, necesară pentru lucrări de decolmatare, combinată cu ploile torențiale din urmă cu două săptămâni, care au crescut turbiditatea apei, făcând-o imposibil de tratat.