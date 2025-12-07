Testele Direcției de Sănătate Publică (DSP) Prahova au fost realizate înainte ca apa să fie introdusă în sistemul de distribuție operat de Hidro Prahova, iar rezultatele sunt conforme cu valorile prevăzute de OG nr. 7/2023 și HG nr. 971/2024.

Determinările au vizat parametrii microbiologici obligatorii pentru declararea potabilității, inclusiv bacterii coliforme, E. coli, enterococi intestinali, numărul de colonii la 22°C și 37°C, precum și Clostridium perfringens, având în vedere că sursa de apă este un lac de acumulare.

Analizele s-au realizat conform standardului SR EN ISO 9308-1, care stabilește procedurile de lucru și intervalele de citire a probelor. Apa este considerată potabilă doar dacă toate aceste determinări se încadrează în limitele legale, iar verificările DSP Prahova au confirmat că apa care a părăsit stația Voila îndeplinește acești parametri pentru consumul uman.

Potrivit Consiliului Județean Prahova, după ce Hidro Prahova va anunța că sistemul de distribuție este optimizat, echipele DSP vor preleva probe și din rețeaua de distribuție. Aceste analize sunt esențiale, deoarece rețeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare și remediere a unor avarii apărute în timpul amorsării. În astfel de situații există riscuri suplimentare, iar verificările trebuie efectuate după stabilizarea completă a sistemului.

Analizele microbiologice din rețea presupun o durată totală de 72 de ore de la însămânțarea probelor în laborator. Citirile intermediare se fac la 24 de ore și la 48–50 de ore, iar rezultatul final este validat la 72 de ore. Doar după acest interval, apa din distribuție poate fi declarată oficial potabilă.

Administrația Națională Apele Române (ANAR) a transmis că imaginile video apărute duminică, 7 decembrie, cu barajul Paltinu din județul Prahova, nu indică nicio avarie. Comportamentul observat este unul tehnic normal pentru sezonul rece, iar structura funcționează stabil și sigur.

Specialiștii ANAR au analizat imaginile și au constatat o curgere uniformă a apei, fără pulsații, spumă excesivă sau variații bruște, elemente care ar fi putut sugera probleme tehnice. Betonul nu prezintă fisuri sau scurgeri continue, iar apa este limpede, ceea ce demonstrează că integritatea structurii este controlată și stabilă.

Urmele verticale observate pe baraj sunt umectări, fenomen normal cauzat de contactul dintre apa mai caldă și betonul rece, asemănător aburului depus pe geamuri sau umezelii formate după un duș. Aceste umectări sunt mai vizibile la rosturi, punctele unde plăcile de beton se întâlnesc, și dispar după ce zona se usucă. Rosturile barajului sunt proiectate special pentru a permite mișcările naturale determinate de variațiile de temperatură.

ANAR a subliniat că diferența dintre umectări și infiltrațiile serioase constă în continuitate și debit. În timp ce umectările sunt temporare și superficiale, infiltrațiile reale ar fi vizibile și continue, cu debit constant.

Instrumentele de monitorizare permanentă a barajului, precum pendulele gravitaționale, rocmetrele, fisurometrele, deformetrele și senzorii pentru debite drenate, indică valori normale pentru această perioadă a anului. Nu s-au înregistrat tasări, infiltrații în creștere sau deformări ale structurii.