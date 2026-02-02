Apă potabilă gratuită pentru pasageri. CNAB anunță că apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este sigură pentru consum

Compania Națională Aeroporturi București a anunțat că apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și poate fi consumată în siguranță de către pasageri. În plus, aceasta va fi pusă la dispoziția călătorilor gratuit, prin stații speciale amplasate în toate zonele terminalelor.

Începând de luni, pasagerii care tranzitează aeroportul din Otopeni nu mai sunt nevoiți să cumpere apă îmbuteliată, putând consuma apă de la robinet, conform anunțului oficial al CNAB. Măsura vine după finalizarea unor intervenții tehnice care au permis aducerea apei la parametrii legali de potabilitate.

Directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu, a explicat că situația a fost rezolvată după mai mulți ani în care apa din aeroport nu a mai fost încadrată oficial ca potabilă.

„Apa furnizată în aeroport a fost potabilă până în anul 2012, când a fost modificată legea cu privire la parametrii de calitate ai apei potabile. Între timp, traficul aerian s-a dublat, iar problema disponibilității apei potabile în aeroport a devenit una stringentă. Am insistat pentru rezolvarea acestei situații chiar de când am preluat mandatul de director general CNAB, în urmă cu aproape 5 luni. În această scurtă perioadă, am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât de astăzi, 2 februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură”, a declarat acesta într-un comunicat de presă.

Potrivit CNAB, alimentarea cu apă potabilă a aeroportului se face prin foraje proprii de mare adâncime, iar distribuția către pasageri se realizează printr-o rețea internă de conducte cu o lungime de aproximativ 23 de kilometri, care deservește toate zonele terminalelor.

În paralel, compania a demarat procedurile pentru instalarea a 14 stații de apă potabilă conectate direct la rețeaua aeroportului. Acestea vor fi dotate atât cu cișmele, cât și cu sisteme pentru reumplerea sticlelor.

Stațiile de apă vor fi amplasate atât în zonele publice, cât și în cele cu acces restricționat, inclusiv la porțile de îmbarcare din zona Plecări și la benzile de preluare a bagajelor din zona Sosiri. Astfel, pasagerii vor avea acces permanent la apă potabilă gratuită pe tot parcursul tranzitului prin aeroport.

Prima stație de apă urmează să fie montată chiar luni, în terminalul Plecări, urmând ca restul să fie instalate etapizat.

Măsura va fi aplicată și la Aeroportul Băneasa, unde CNAB anunță că vor fi montate alte două stații de apă potabilă destinate pasagerilor.

Prin această inițiativă, Compania Națională Aeroporturi București urmărește atât creșterea confortului pasagerilor, cât și reducerea consumului de plastic, oferind o alternativă gratuită și sigură la apa îmbuteliată.