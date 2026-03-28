Sorin Grindeanu a subliniat că, în opinia sa, un prim-ministru ar trebui să țină cont de votul exprimat în Parlament, indiferent dacă este vorba despre moțiuni simple sau despre votul acordat în cadrul audierilor pentru o propunere de ministru. El a explicat că aceste forme de vot reprezintă semnale importante care nu ar trebui ignorate de către executiv.

„Din punctul de vedere al PSD, doamna Buzoianu a fost demisă la prima moţiune”, a declarat Sorin Grindeanu.

În acest context, liderul PSD a precizat că orice prim-ministru aflat în funcție trebuie să trateze cu seriozitate astfel de semnale și să ia în considerare eventuale schimbări atunci când acestea apar. A oferit ca exemplu situațiile în care un ministru nu trece de audierile din comisiile parlamentare, caz în care, deși nu este exclus automat din echipă, prim-ministrul are responsabilitatea de a ajusta lista propunerilor.

De asemenea, Grindeanu a afirmat că, în cazul în care o moțiune simplă este adoptată, aceasta reprezintă un semnal important care, în mod normal, conduce la anumite modificări la nivel guvernamental. El a adăugat că nu a existat nicio solicitare ca portofoliul deținut de USR să fie preluat de alte formațiuni politice.

„Orice prim-ministru care e în funcţie şi are un semnal de acest tip trebuie să ţină cont. Eu vă spun că nu te joci. Din experienţa pe care am avut-o, de exemplu, dacă nu treci audierile în cadrul comisiilor, când eşti nominalizat ca ministru, nu însemană că nu poţi să rămâi în continuare în echipa propusă de prim-ministru. E aceeaşi procedură. Dar un prim-ministru responsabil trebuie să ţină cont de votul Parlamentului. Dacă a picat la audierile din Parlament, de exemplu, trebuie să schimbe urgent lista respectivă. Dacă trece moţiunea simplă e un semnal important pe care nu poţi să îl ignori şi care, în mod normal, te duce la numite schimbări. Nu a cerut nimeni să plece portofoliul USR la alte partide”, a mai spus Grindeanu.

Liderul social-democrat a făcut referire și la o situație critică înregistrată în județul Dâmbovița, unde, de Crăciun, peste 100.000 de persoane au rămas fără apă potabilă. Acesta a susținut că incidentul a afectat și alte zone din județ și a fost cauzat de o situație de incompetență.

Grindeanu a menționat că, în acel context, nu au fost asumate responsabilități, iar problemele au fost ascunse, ceea ce, în opinia sa, contribuie la funcționarea defectuoasă a unei coaliții. El a concluzionat că astfel de situații generează în final consecințe politice și administrative.

„Era o situaţie critică, parte şi din judeţul dumneavoastră a fost afectat de incompetenţa respectivă, când peste 100.000 de oameni, de Crăciun, au rămas fără apă potabilă. Şi nu a răspuns nimeni şi s-a ascuns gunoiul sub preş. Toate lucrurile acestea duc la prostul mers al unei coaliţii şi în final există un decont”, a conchis Grindeanu.

Declarația liderului social-democrat a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute la Târgoviște, după întâlnirea regională Sud Muntenia.