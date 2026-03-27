Ilie Bolojan a afirmat că va aștepta să vadă ce decizie va lua PSD după data de 20 aprilie, când partidul a anunțat că va stabili dacă rămâne sau nu la guvernare. El a subliniat că nu se pune problema unei demisii, având în vedere situația actuală și responsabilitatea asumată la acceptarea funcției de premier.

”În condiţiile de astăzi şi în situaţia în care ne găsim, atât din punct de vedere al situaţiei economice şi bugetare interne, dar şi punct de vedere al contextului global, ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică. Nu pledez pro domo, ci pur şi simplu fac o constatare”, a declarat Ilie Bolojan, la G4Media.

Ilie Bolojan, președintele PNL, a explicat că nu îi revine lui să decidă ce va face PSD, dar a subliniat că „cei care vor provoca o criză politică – lucru pe care PSD îl poate face, conform propriilor declarații – își vor asuma întreaga responsabilitate pentru consecințe”.

”Nu vreau să speculez ce se va întâmpla după. Haideţi să vedem cum se derulează lucrurile în perioada următoare. Pentru că, cel puţin pentru mine, în această perioadă, datorită problemelor care vin în fiecare zi, de la combustibil, la energie, la investiţii, la probleme economice şi aşa mai departe, cea mai importantă problemă este ca în aceste zile, cât timp am această responsabilitate, să fac ceea ce trebuie pentru România”, a mai declarat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că, în cazul în care PSD sau AUR ar depune o moțiune de cenzură, nu intenționează să demisioneze înainte de momentul votului. El a subliniat că demisia nu este o opțiune, având în vedere situația actuală și responsabilitatea pe care și-a asumat-o la acceptarea funcției de premier. Totodată, Bolojan a afirmat că speră să nu se ajungă la o criză politică și a refuzat să facă speculații, subliniind că România are, în prezent, alte probleme prioritare.

”Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier. Sper să nu avem o criză politică pentru că nu este bine pentru România. În momentul în care s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, haideţi să vedem cum vor evolua lucrurile. Nu cred că este cazul acum să fac speculaţii pe această temă. Avem alte probleme în momentul de faţă”. ”În condiţiile în care doar vii şi clamezi declanşarea unei astfel de acţiuni fără să ai nicio motivaţie este o acţiune politică pe care trebuie să-ţi asumi (…) Spun că dacă PSD generează această criză trebuie să şi-o asume”, a adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că a urmărit menținerea echilibrului în coaliție, precizând că, în calitate de premier, acționează mai întâi în interesul României, nu al unui partid anume. El a explicat că toate deciziile adoptate de Guvern au avut sprijinul coaliției și că politicile implementate sunt incluse în programul de guvernare, fără ca vreo măsură majoră să fi fost susținută fără acordul partenerilor de coaliție.