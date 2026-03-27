Sorin Grindeanu a explicat că PSD a solicitat ministrului Energiei să prezinte „cinci variante, cinci scenarii” pentru compensarea prețurilor și a cerut Guvernului să adopte cât mai rapid unul dintre acestea.

„Eu l-am rugat, în urmă cu mai bine de două săptămâni, să vină în coaliție să prezinte acele scenarii și Guvernul să adopte una din acele variante. Cred că trebuie mărită un pic viteza executivului în luarea deciziilor”, a declarat liderul PSD.

Acesta a precizat că principala preocupare a Guvernului trebuie să fie impactul prețurilor la carburanți asupra românilor.

„Fiecare dintre noi vedem, mergem la pompă în fiecare zi și vedem prețurile. Nu neapărat reproșul mă interesează în acest moment, ci mă interesează rezultatul. Și românii trebuie să vadă că există o formă de compensare, că agricultorii vor beneficia de ceea ce a propus ministrul Agriculturii, că transportatorii vor avea – așa cum bine știți, ei au o reducere din acciză –, legea spune să dai înapoi jumătate din cei 2,8 lei, cât este acciza la litru. Nu se dă decât, dacă nu mă înșel, 0,8, deci mult mai puțin de 1,4, cât ar trebui. Astea sunt lucrurile care trebuie să ne preocupe, pentru că asta îi preocupă pe români”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a subliniat că, deși PSD face parte din Guvern, partidul „nu are nicio plăcere să ceară public Executivului să acționeze”, însă a fost necesar să insiste pentru accelerarea procesului, astfel încât măsurile să fie implementate „cât mai rapid”.

„De aceea vă spuneam că nu-mi face niciun fel de plăcere să tot ies, să somez public Guvernul să ia o decizie – un guvern din care și PSD-ul face parte. Dar eu i-am chemat pe cei pe care îi coordonez, care sunt membri PSD – miniștri, să miște. Mi-au spus că lucrurile au fost livrate de acum două săptămâni. Hai să vedem, poate facem, luăm decizii mai repede”, a conchis liderul PSD.

El a declarat că anumite propuneri ale PSD, inclusiv măsuri de relansare economică prezentate încă din toamnă, au fost neglijate timp de mai multe luni înainte de a fi luate în considerare.

„Am simţit în aceste luni că de fiecare dată când încercăm să facem lucruri în interiorul Guvernului care nu sunt gândite dintr-o anumită zonă, trebuie să ajungi aproape să ameninţi ca să te impui”, a spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a menționat că pachetul de solidaritate a fost adoptat abia după ce PSD a amenințat cu blocarea activității parlamentare, evidențiind că nu consideră acest mod de lucru unul normal în coaliție.

El a subliniat că nici în privința bugetului nu s-a ajuns la consens, inclusiv în legătură cu măsurile sociale propuse de PSD. În concluzie, liderul social-democrat a reafirmat că partidul său nu susține un guvern minoritar și nu va încheia alianțe cu AUR, evidențiind necesitatea unei funcționări mai eficiente a actualei coaliții.