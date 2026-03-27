Guvernul Bolojan a declarat oficial situație de criză pe piața combustibililor până la data de 30 iunie 2026, conform unei Ordonanțe de Urgență care a fost publicată joi seară în Monitorul Oficial. Măsura are ca scop protejarea economiei și a populației în contextul instabilităților existente pe piața petrolieră.

Potrivit actului normativ, situația de criză privind țițeiul și produsele petroliere este instituită până la termenul menționat, cu posibilitatea de a fi prelungită succesiv, pentru perioade de cel mult trei luni, atât timp cât persistă cauzele care au determinat această decizie. Prelungirea se poate face prin acte normative emise de Parlament sau de Executiv, iar încetarea situației de criză și a măsurilor de protecție poate fi dispusă și înainte de expirarea termenului stabilit inițial.

Printre măsurile adoptate se numără limitarea adaosului comercial aplicat de operatorii economici implicați în producerea, importul, distribuția sau comercializarea benzinei și motorinei. Astfel, adaosul comercial va fi plafonat la nivelul mediei înregistrate de fiecare operator în anul 2025, cu excepția exporturilor și a livrărilor intracomunitare. Nerespectarea acestei reglementări atrage sancțiuni cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior.

OUG prevede, de asemenea, posibilitatea reducerii conținutului de biocarburant din benzină, de la 8% la minimum 2%, pe durata aplicării măsurilor de protecție. În plus, exporturile de motorină și țiței vor putea fi realizate doar cu acordul ministerelor responsabile din domeniul economic și de resort, în vederea asigurării necesarului intern de consum.

Autoritățile române subliniază că aceste măsuri nu indică o lipsă iminentă de combustibili, ci reprezintă un mecanism legal menit să prevină apariția unor astfel de situații. Deciziile au fost adoptate în cadrul ședinței de guvern desfășurate joi, 26 martie.

OUG introduce modificări importante și pe piața gazelor naturale, având ca obiectiv eliminarea ambiguităților juridice și prevenirea apariției unor dezechilibre între participanții din piață. În acest sens, este instituit un mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților disponibile, raportat la consumul estimat al clienților fiecărui furnizor.

Actul normativ stabilește reguli detaliate privind defalcarea cantităților pe categorii de consum, determinarea nivelului stocurilor minime necesare și recalcularea cantităților în funcție de evoluția consumului. Aceste prevederi urmăresc o gestionare mai eficientă și mai predictibilă a resurselor disponibile.

În plus, noile reglementări introduc un mecanism de ajustare periodică bazat pe datele furnizate de operatorii din piață, precum și obligații clare privind transmiterea și actualizarea acestor informații între producători, furnizori și autoritățile competente, pentru a asigura transparența și buna funcționare a sistemului.