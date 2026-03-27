Uniunea Europeană implementează un nou cadru legislativ care va schimba radical sectorul construcțiilor. Până în 2030, toate clădirile noi vor trebui să respecte standardul de clădire cu emisii zero, ceea ce înseamnă reducerea drastică a consumului de energie din surse fosile și integrarea producției locale de energie regenerabilă, arată Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE), într-un comunicat.

Această tranziție marchează trecerea de la clădiri consumatoare de energie la clădiri active energetic, capabile să producă o parte semnificativă din necesarul propriu.

Noua versiune a Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD – Directiva UE 2024/1275) introduce obligativitatea ca:

toate clădirile noi să fie cu emisii zero începând cu 2030

clădirile publice noi să respecte standardul încă din 2028

eliminarea treptată a combustibililor fosili pentru încălzire

În practică, acest lucru va accelera adoptarea soluțiilor electrificate precum pompele de căldură și sistemele de eficiență energetică avansată.

Un alt element esențial al noii legislații europene este integrarea energiei solare în construcții.

Clădirile noi vor trebui să fie proiectate „solar-ready”, adică pregătite din faza de proiectare pentru instalarea sistemelor fotovoltaice.

Calendarul implementării este clar:

2026: clădirile publice și comerciale mari

2029: clădirile rezidențiale noi (unde este fezabil tehnic și economic)

Această măsură va crește semnificativ numărul de prosumatori de energie în Europa.

Directiva (UE) 2023/2413 privind energia regenerabilă (RED III) completează cadrul legislativ și impune statelor membre:

creșterea ponderii energiei regenerabile în clădiri

atingerea unui nivel de minimum 49% energie verde până în 2030

introducerea de standarde pentru construcții noi și renovări majore

Această direcție consolidează rolul energiei solare și al sistemelor electrice eficiente în sectorul rezidențial și comercial.

România va fi obligată să implementeze aceste directive în legislația națională:

EPBD trebuie transpusă până în mai 2026

RED III trebuie transpusă până în 2025

Aceste modificări vor duce la actualizarea legislației privind performanța energetică a clădirilor și la introducerea unor cerințe mai stricte pentru dezvoltatori imobiliari și constructori.

În prezent, legislația națională nu impune instalarea obligatorie de panouri fotovoltaice sau pompe de căldură pentru toate clădirile noi, însă acest lucru se va schimba odată cu transpunerea directivelor.

Noua legislație europeană nu impune direct tehnologii specifice, ci stabilește standarde de performanță energetică.

Totuși, aceste standarde vor duce inevitabil la:

creșterea instalării de panouri fotovoltaice

extinderea pompelor de căldură

dezvoltarea autoconsumului energetic

apariția unui număr mare de prosumatori

Astfel, clădirile nu vor mai fi doar consumatori de energie, ci vor deveni producători activi integrați în sistemul energetic european.