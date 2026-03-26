Mii de români aleg să muncească în Germania pentru salarii mai mari și oportunități mai bune. Totuși, când vine vorba de pensie, mulți rămân surprinși: dreptul la pensie legală nu garantează automat o sumă substanțială.

Spre deosebire de România, Germania nu oferă o pensie minimă garantată. Statul nu completează diferența dacă ai acumulat contribuții mici. Pensia se calculează pe baza unui sistem de puncte de pensie, care depinde direct de salariul obținut comparativ cu salariul mediu german.

Cine câștigă salariul mediu obține 1 punct pe an.

Cine câștigă mai puțin, primește mai puțin de un punct.

Cine câștigă mai mult, primește mai mult de un punct.

În 2024, salariul mediu anual de referință era de 45.358 euro brut în landurile vestice și 44.732 euro în landurile estice.

Un român care a lucrat cinci ani în Germania la salariul mediu acumulează 5 puncte de pensie. În 2024, un punct de pensie valorează aproximativ 39,32 euro pe lună. Aplicând formula oficială, pensia lunară brută ajunge la aproximativ 196,60 euro pe lună, înainte de taxe și contribuții la sănătate.

Dacă ai lucrat în sectoare cu salarii mai mici, precum construcții, curățenie sau îngrijire, pensia va fi proporțional mai mică. De exemplu, cine a câștigat 70% din salariul mediu va primi aproximativ 137 euro brut pe lună după cinci ani.

Pensia germană se calculează cu o formulă care include mai mulți factori:

Factorul de acces – valoarea 1 dacă te pensionezi la vârsta standard; scade dacă te pensionezi anticipat. Factorul de tip – 1 pentru pensia standard; se modifică în caz de invaliditate sau pensie de urmaș.

Sistemul ajustează automat pensia în funcție de circumstanțe, dar baza rămâne contribuția raportată la salariul mediu.

Deutsche Rentenversicherung pune la dispoziție un calculator oficial pentru a verifica punctele acumulate și suma estimată a pensiei. Este recomandat să accesezi periodic acest cont, mai ales dacă te întorci în România sau pleci într-o altă țară.