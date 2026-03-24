Declarația Unică 212 este formularul fiscal esențial pentru persoanele fizice din România care obțin venituri din diferite surse, interne sau externe. Acest ghid explică cine trebuie să o depună, ce venituri sunt vizate, cum se calculează impozitul și CASS și ce scutiri sunt disponibile.

Persoanele fizice rezidente în România trebuie să depună Declarația Unică la ANAF dacă:

Obțin venituri din România plătite de entități din străinătate, cum ar fi artiști, sportivi sau consultanți.

Realizează venituri din activități independente, drepturi de autor, chirii, dividende, dobânzi, premii sau câștiguri din jocuri de noroc.

Obțin venituri din activități agricole, piscicultură sau silvicultură, pensii private sau remunerații ca membri în consilii de administrație, administratori sau cenzori.

Efectuează transferuri de proprietăți sau instrumente financiare, inclusiv instrumente derivate.

Depunerea se face anual, de obicei până la 26 mai, pentru veniturile realizate în anul precedent.

Persoanele care obțin venituri externe trebuie să știe că:

Dacă veniturile au fost deja impozitate în țara de origine, impozitul datorat în România se ajustează.

Convențiile de evitare a dublei impuneri prevăd scutiri care protejează contribuabilii de plata dublă a impozitului.

Astfel, formularul 212 ajută la prevenirea dublei impozitări pentru aceleași venituri.

Pe lângă impozitul pe venit, unele persoane trebuie să achite și Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate (CASS). Aceasta devine obligatorie pentru:

Persoanele care aleg să plătească CASS pentru a beneficia de asigurare de sănătate.

Persoanele cu alte persoane în întreținere și venituri peste anumite praguri.

Pragurile CASS pentru 2026 (salariu minim 4.050 lei)

Venit anual CASS datorată 24.300 – 48.600 lei 2.430 lei 48.600 – 97.200 lei 4.860 lei ≥ 97.200 lei 9.720 lei

Cota standard CASS este de 10%, aplicată conform pragurilor anuale.

Declarația Unică 212 nu trebuie depusă de persoanele care: