Mai multe instituții financiare și-au revizuit recent estimările privind probabilitatea unei recesiuni în următoarele 12 luni. Conform modelului Moody’s Analytics, riscul este de 48,6%, Wilmington Trust estimează 45%, EY Parthenon în jur de 40%, iar Goldman Sachs 30%. În mod obișnuit, probabilitatea unei recesiuni pe 12 luni se situează în jur de 20%.

Economiștii atrag atenția că războiul cu Iranul amplifică temerile unei încetiniri economice. Istoric, aproape fiecare recesiune americană de după Marea Criză Economică a fost precedată de un șoc petrolier.

Prețul benzinei în SUA a crescut cu 1,02 dolari pe galon în ultima lună, echivalentul unei majorări de aproximativ 35%, potrivit AAA. Dacă prețurile petrolului vor rămâne ridicate până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, economia americană ar putea intra în recesiune, avertizează economiștii.

Piața muncii din Statele Unite prezintă semne de slăbiciune. În 2025, economia americană a creat doar 116.000 de locuri de muncă, iar în februarie s-au pierdut 92.000 de posturi. Rata șomajului rămâne la 4,4%, mai degrabă datorită evitării concedierilor de către companii, nu din cauza unei angajări masive.

Creșterea locurilor de muncă s-a concentrat aproape exclusiv în sectorul sănătății, în timp ce alte domenii au înregistrat scăderi. Această situație ar putea afecta cheltuielile consumatorilor, care generează peste două treimi din creșterea economică a SUA, mai ales dacă prețurile energiei rămân ridicate.

Totuși, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a respins ideea că SUA ar putea intra într-o stagflație, fenomen caracterizat prin inflație ridicată și creștere economică slabă, care a afectat economia americană în anii 1970. Economiștii apreciază că situația actuală seamănă mai degrabă cu o formă moderată a acestui fenomen, cu creștere economică lentă și presiuni persistente asupra prețurilor.

Datele indică însă că economia continuă să crească, cu un produs intern brut estimat să avanseze cu aproximativ 2% în primul trimestru, după un ritm modest de 0,7% în ultimele trei luni ale anului trecut.

Mulți analiști consideră că o eventuală detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea reduce presiunile asupra piețelor energetice și ar ajuta economia americană să evite o recesiune severă.