Crește riscul de recesiune în SUA: prețurile ridicate la petrol și războiul cu Iranul amplifică temerile economice
Mai multe instituții financiare și-au revizuit recent estimările privind probabilitatea unei recesiuni în următoarele 12 luni. Conform modelului Moody’s Analytics, riscul este de 48,6%, Wilmington Trust estimează 45%, EY Parthenon în jur de 40%, iar Goldman Sachs 30%. În mod obișnuit, probabilitatea unei recesiuni pe 12 luni se situează în jur de 20%.
Economiștii atrag atenția că războiul cu Iranul amplifică temerile unei încetiniri economice. Istoric, aproape fiecare recesiune americană de după Marea Criză Economică a fost precedată de un șoc petrolier.
Prețul benzinei în SUA a crescut cu 1,02 dolari pe galon în ultima lună, echivalentul unei majorări de aproximativ 35%, potrivit AAA. Dacă prețurile petrolului vor rămâne ridicate până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, economia americană ar putea intra în recesiune, avertizează economiștii.
Economia SUA arată semne de slăbiciune în piața muncii, dar creșterea continuă pe fondul prețurilor ridicate la energie
Piața muncii din Statele Unite prezintă semne de slăbiciune. În 2025, economia americană a creat doar 116.000 de locuri de muncă, iar în februarie s-au pierdut 92.000 de posturi. Rata șomajului rămâne la 4,4%, mai degrabă datorită evitării concedierilor de către companii, nu din cauza unei angajări masive.
Creșterea locurilor de muncă s-a concentrat aproape exclusiv în sectorul sănătății, în timp ce alte domenii au înregistrat scăderi. Această situație ar putea afecta cheltuielile consumatorilor, care generează peste două treimi din creșterea economică a SUA, mai ales dacă prețurile energiei rămân ridicate.
Totuși, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a respins ideea că SUA ar putea intra într-o stagflație, fenomen caracterizat prin inflație ridicată și creștere economică slabă, care a afectat economia americană în anii 1970. Economiștii apreciază că situația actuală seamănă mai degrabă cu o formă moderată a acestui fenomen, cu creștere economică lentă și presiuni persistente asupra prețurilor.
Datele indică însă că economia continuă să crească, cu un produs intern brut estimat să avanseze cu aproximativ 2% în primul trimestru, după un ritm modest de 0,7% în ultimele trei luni ale anului trecut.
Mulți analiști consideră că o eventuală detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu ar putea reduce presiunile asupra piețelor energetice și ar ajuta economia americană să evite o recesiune severă.
