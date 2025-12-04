Mihai Fifor a declarat că instituția pare mai preocupată de proceduri și documente decât de viața oamenilor și că situația pune în pericol sănătatea cetățenilor.

Fifor îl vizează direct pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu, reproșându-i lipsa implicării personale și a contactului cu oamenii afectați. El susține că aceasta a preferat să facă declarații de birou, fără să se deplaseze în teren, ceea ce demonstrează, în opinia sa, o lipsă de empatie și responsabilitate.

„USR-ista Diana Buzoianu a preferat să facă declarații sterile din birou, la distanță sigură de furia și disperarea celor afectați. Nu doar că este incompetentă și iresponsabilă – ce e mai grav este lipsa de empatie, absența acelei minime omenii la care te-ai aștepta de la un ministru tânăr, pus în fața unei tragedii reale. Efectiv nu i se clintește un mușchi pe față atunci când i se vorbește despre oameni fără apă, despre copii, despre bătrâni care fierb apa de ploaie ca să aibă ce bea. Nici un gând de a merge între ei, de a-i privi în ochi, de a le spune o vorbă bună, de a-și cere iertare pentru nenorocirea provocată. Zero. Rece. La fel de goală de orice sentiment de compasiune ca robinetele din Prahova și Dâmbovița.”

Fifor a comparat modul de acțiune al ministrului Mediului cu alte intervenții ministeriale. El a menționat că miniștri precum Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete au fost prezenți în teren și au acționat imediat pentru a preveni consecințe grave. Potrivit lui, Rogobete a mobilizat DSP-ul în Prahova și a prevenit un posibil dezastru sanitar, în timp ce ministrul Energiei a căutat soluții tehnice rapide pentru menținerea alimentării cu energie, în ciuda problemelor de la baraj și a ieșirii din Sistemul Energetic Național a OMV.

„Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a refuzat să intre în jocul pasării responsabilității. A fost în Prahova, a mobilizat DSP-ul și a pus piciorul în prag – sănătatea oamenilor nu este negociabilă pe hârtie!”

Fifor a subliniat că diferența între abordările guvernamentale constă în modul de implicare și asumare: unii rezolvă crizele, alții caută scuze și se concentrează pe proceduri. El a transmis că românii au nevoie de acțiuni concrete și de apă la robinet, nu de declarații reci.