Ana-Maria Agiu, specialist în relații publice la Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), a declarat, la Digi24, că, având în vedere criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, „nu putem spune că nu este nimeni de vină”.

Ea a explicat că instituția ei gestionează criza, dar nu poate spune cine e vinovat 100%. Organele de control ale statului vor analiza situația și vor identifica greșelile și eventual vinovații. În general, fiecare instituție implicată poartă o parte din vină.

Reprezentanta ANAR a spus că, în cazul instituției lor, ar fi fost nevoie de mai multă comunicare între diferitele instituții, mai ales la nivel județean și local. Chiar dacă s-au făcut comitete pentru situații de urgență, acestea sunt foarte importante pentru gestionarea crizelor.

Prefectura, care coordonează instituțiile la nivel de județ, a fost informată despre pericolul opririi apei potabile pe 22 octombrie și 6 noiembrie. În ședințele comitetului, toate instituțiile implicate, inclusiv primăriile și operatorul de apă, au luat la cunoștință riscul iminent.

Când ANAR semnala acest risc, primăriile trebuiau să fie pregătite conform legii. Fiecare primărie trebuie să aibă un plan local de urgență, care include surse alternative de apă și metode de intervenție rapidă, pentru orice situație de criză, cum ar fi poluarea accidentală sau o avarie bruscă.

Agiu spune că ESZ Prahova, operatorul care tratează apa din lacul Paltinu, nu este subordonat ANAR.

ABA Buzău-Ialomița ține de ANAR, dar ESZ Prahova este o firmă privată care funcționează pe piață și are propriile venituri. ANAR deține majoritatea acțiunilor, ceea ce înseamnă că trebuie să facă investiții mari pentru echipamentele care îi aparțin și pe care ESZ Prahova le folosește.

În același timp, ESZ Prahova trebuie, conform contractului, să întrețină și să repare aceste echipamente, inclusiv conducta de aducțiune foarte deteriorată, care a împiedicat umplerea bazinului de apă curată.

Chiar și cu unele restricții, acel bazin ar fi putut asigura apă pentru cel puțin 12 ore, iar specialiștii estimează că putea ajunge chiar la 3-4 zile, perioadă în care criza putea fi gestionată și oamenii nu ar fi fost afectați. Problema a fost că ANAR nu a fost informat că conducta era stricată și că bazinul era gol.