Vicepremierul Tanczos Barna a spus a vorbit, la TVR Info, despre criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița cauzată de situația de la Paltinu. El are impresia că tot mai des ajung în funcții de conducere oameni nepregătiți, chiar în companii foarte importante. I se pare că astfel de persoane ajung să conducă firme esențiale pentru energie, pentru furnizarea apei sau pentru economia unor regiuni.

El a propus ca cei vinovați de situația creată să fie înlăturați din funcții și să suporte consecințele. Vicepremierul a spus că nu este normal ca într-un stat greșelile grave să rămână fără urmări și că cei responsabili pentru acest dezastru trebuie să plece.

Tanczos Barna a subliniat și că este nevoie de o structură de furnizare a apei organizată ca în celelalte județe. El a explicat că nu ar trebui să existe două companii sau o companie intermediară între Apele Române și furnizorii locali, ci o singură companie județeană, cum există în alte zone. Aceasta ar trebui coordonată de Consiliul Județean și ar trebui să se ocupe de toate problemele, pentru că o companie de apă nu are ce căuta în subordinea unei companii naționale, mai ales dacă nu există astfel de situații în alte județe.

El a adăugat că noua companie care va fi înființată trebuie să angajeze specialiști. Vicepremierul a spus că, în alte județe, companiile de apă sunt conduse de oameni care lucrează în domeniu de zeci de ani și au experiență, știind cum să asigure serviciile de furnizare a apei. În schimb, în această companie locală din Prahova, el a observat că apare câte un reprezentant al unui partid politic care primește salariu, dar nu produce rezultate, iar efectele se văd acum.

„Câteodată, am impresia că Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale din punct de vedere energetic, din punct de vedere furnizare de apă sau din punct de vedere economic pentru anumite regiuni. În al doilea rând, nu putem să rămânem un stat unde greşelile la acest nivel rămân fără repercusiuni şi fără consecinţe. Acele persoane care au fost vinovate de producerea acestui dezastru trebuie să plece şi va trebui să plece şi să suporte consecinţele. Este punctul numărul doi. Trei. Pentru a preveni asemenea întâmplări în viitor, trebuie creată acea structură de furnizare de apă similar cu celelalte judeţe. Adică nu două companii, nu o companie care cumva este intermediar între Apele Române şi celelalte companii. Apele Române să furnizeze apă pentru o companie de apă din judeţ, cum este Hidro Prahova sau parcă aşa se numeşte cealaltă companie, aceleaşi reguli ca în celelalte judeţe şi să gestioneze prin Consiliul Judeţean sau Consiliul Judeţean, prin această companie regională, problemele. N-are ce să caute la o companie naţională o companie de furnizare de apă. Când nu există nicio situaţie de genul acesta în alte judeţe. Pentru că, dacă mergem în celelalte judeţe din ţară, cei care conduc acele companii de apă lucrează în domeniu de zeci de ani de zile şi au experienţă, ştiu cum se oferă aceste servicii de furnizare de apă. Aici văd că a fost o companie unde mai apăreau câte un reprezentant al unui partid politic din judeţ care încasa salariile pe care le încasa şi producea, uite ce produce”, argumentează viceprim-ministrul.

Vicepremierul a spus că i-a revenit în minte comparația făcută de ministra Mediului, Diana Buzoianu, cu dezastrul de la Praid. El a afirmat că, după părerea sa, ceva asemănător s-a întâmplat și la Apele Române, și la ESZ, cele două companii responsabile de furnizarea apei potabile în zonă. El a susținut că nimeni dintre cei care au greșit nu pare dispus să demisioneze, iar în schimb reprezentanții instituțiilor se acuză între ei și aruncă vina de la unul la altul, încercând să creeze impresia că altcineva e responsabil. Vicepremierul a spus că asta îi face pe oameni să se întrebe dacă nu cumva sunt ei de vină, deși nu au avut nicio legătură cu deciziile tehnice.

El a adăugat că, în opinia sa, certurile și acuzațiile dintre politicieni nu rezolvă nimic. Vicepremierul a spus că ne aflăm în campanie electorală și că, deși mai sunt doar câteva zile până la finalul ei, scandalurile politice nu ajută situația. El a precizat că abia după alegeri va fi liniște patru ani, dar până atunci acuzațiile reciproce nu fac decât să înrăutățească lucrurile. A menționat însă că, în domeniul energiei, problemele s-au rezolvat rapid, intervențiile au fost imediate, iar ministrul Ivan a reușit să readucă situația sub control.

„Ceva similar s-a întâmplat şi la Apele Române, şi la ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A – n.r,), la aceste două companii care au fost responsabile pentru furnizarea apei potabile în acea regiune şi nu se gândeşte niciunul să-şi dea demisia. Încep să acuze în fel şi chip alte instituţii, să arunce vina unul pe celălalt şi să ne creeze o impresie în ce timp ce începem noi să ne întrebăm dacă nu cumva noi suntem vinovaţi, cei care n-am avut nicio legătură cu deciziile tehnice. Cearta politică, acum, nu ajută. Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă. Suntem într-o perioadă de campanie electorală, cert. Mai sunt trei, patru zile şi se termină şi o să avem iarăşi linişte patru ani de zile, fără campanie electorală şi fără alegeri, dar nu ajută. Aceste acuzaţii reciproce nu rezolvă situaţia şi problema. Pe partea de energie, lucrurile s-au clarificat foarte repede. Acolo intervenţiile au fost imediate, prompte, soluţionate de domnul ministru Ivan şi lucrurile acolo măcar sunt sub control şi intră în normalitate”, a conchis Barna.

Barna a spus că, în acest moment, cea mai mare prioritate este furnizarea apei pentru populație. El a afirmat că autoritățile trebuie să facă tot ce pot ca oamenii să primească apă, deoarece locuitorii din zonă nu sunt interesați de certuri politice sau de cine este schimbat din funcție. El a subliniat că este esențial ca apa să fie asigurată pentru repornirea sistemelor de furnizare.