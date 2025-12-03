Criza apei potabile din Prahova și Dâmboviță: Administrația Națională „Apele Române” anunță primele evoluții pozitive în procesul de reluare a tratării apei. Instituția precizează că, încă de marți, a asigurat necesarul de apă brută pentru stația Voila, ceea ce a permis demararea procedurilor de potabilizare.

Chiar și așa, criza nu a luat sfârșit, iar primele estimări indică faptul că apa ar putea ajunge la consumatori abia la începutul săptămânii următoare, dacă parametrii se mențin constanți.

Potrivit reprezentanților de la Apele Române, debitul evacuat prin conductă până la lacul de priză al stației de tratare a crescut la 4 metri cubi pe secundă, iar turbiditatea apei este monitorizată în permanență.

Instituția arată că a pus la dispoziție volume tampon cu turbiditate redusă în bazinul de apă curată de la Malul Vânt, deși, conform propriei precizări, ANAR nu are atribuții directe în astfel de intervenții de urgență.

Oficialii Apele Române subliniază că această soluție a fost adoptată pentru a acoperi o nevoie imediată, în contextul în care autoritățile locale și județene ar fi trebuit să activeze din timp planurile de urgență și să dețină surse alternative de apă.

Apele Române transmit, totodată, că ABA Buzău-Ialomița trebuie să își intensifice comunicarea cu autoritățile locale, operatorul de apă și toți factorii implicați. Instituția insistă asupra faptului că, deși Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost informat despre riscul sistării furnizării apei, responsabilitatea asigurării unor surse alternative aparține autorităților locale.

„În momentul de față, deși ANAR nu are astfel de atribuții, Apele Române au găsit soluții alternative pentru perioada imediat următoare în vederea reluării alimentării cu apă a populației și anume prin asigurarea unor volume tampon cu turbiditate mică în BAC-ul (bazinul de apă curată) de la Malul Vânt. Subliniem încă o dată faptul că, deși au existat mai multe ședințe ale Comitetelor Județene pentru Situații de urgență de la nivel județean, prin care autoritățile locale și județene au luat act de pericolul sistării furnizării apei potabile, acestea ar fi trebuit în orice condiții, să aibă asigurate resursele alternative de apă, care să fie furnizată populației, prin Planul de situații de urgență, de la nivel local și județean care trebuia activat în caz de avarii sau poluări accidentale”, este mesajul transmis de Administrația Națională „Apele Române”.

Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, susţine că reprezentanţii Apelor Române nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă în cazul în care se reduce nivelul lacului pentru a face lucrările necesare eliberării gurilor de scurgere, ci, dimpotrivă, i-au spus că acest risc există dacă nu se desfundă aceste guri de pe fundul lacului.

„Apele Române, cei de aici de la Prahova şi cei de la Buzău-Ialomiţa, care gestionează şi Prahova, mi-au spus şi verbal, şi în scris că oamenii riscă să rămână fără apă şi barajul este în pericol dacă nu se execută aceste lucrări de eliberare a gurilor de scurgere. (…) Eu am întrebat în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă dacă, în cazul în care se vor efectua lucrările, există vreun pericol pentru ca localităţile alimentate de acolo să rămână fără apă şi am primit asigurări că nu, că nu există acest risc. Că, din contră, riscul există în cazul în care nu se desfundă aceste guri de scurgere de pe fundul lacului, pentru că mai rămâne doar o posibilitate de scurgere undeva care e administrată Hidroelectrica şi asta prezenta un pericol foarte mare”, a spus Daniel Nicodim.

Întrebat dacă reprezentanţii Apelor Române i-au cerut să găsească surse alternative de apă în cazul unei crize cum este cea actuală, prefectul a spus că nu a fost „sub nicio formă” o asemenea discuţie.

„Dânşii au făcut demersuri exclusiv ca să-şi poată continua lucrarea aceasta de intervenţie pe fundul lacului cu scafandri, cu firmă, de aceea eu am luat doar hotărârea pentru a-i ajuta să-şi facă achiţia pentru o etapă, nu în ceea ce priveşte nu oportunitatea executării lucrării. E lucrarea lor, dânşii sunt specialiştii, dânşii decid. Eu ce puteam să le spun?”, a precizat prefectul.

Criza a izbucnit pe 28 noiembrie 2025, la ora 15.30, când alimentarea cu apă potabilă a fost suspendată din cauza turbidității extreme a apei brute din acumularea Paltinu.

Oprirea a declanșat nu doar probleme pentru populație, ci și perturbări majore pentru companiile și industriile care depindeau de această sursă, unele fiind nevoite să reducă debitul sau să își suspende activitatea.

În prezent, peste 107.000 de oameni din mai multe localități din Prahova și Dâmbovița sunt afectați. Autoritățile afirmă că procesul tehnic de reluare a distribuției este în desfășurare, însă cea mai optimistă estimare pentru revenirea apei la robinete este data de 8 decembrie.

Orașele și comunele afectate de criza apei sunt Câmpina, Cornu, Breaza, Bănești, Poiana Câmpina, Șotrile, Telega și Valea Doftanei din județul Prahova, precum și Moreni din județul Dâmbovița.