Victor Ponta afirmă că situația dezastruoasă din Prahova este rezultatul unor decizii luate direct de conducerea Ministerului Mediului și de Administrația Națională Apele Române. El spune că numirea noului șef interimar al Apelor Române a fost făcută în luna septembrie, la inițiativa ministrului, fără o consultare reală cu specialiștii din domeniu.

Fostul premier susține că imediat după această numire au fost începute lucrările la Barajul Paltinu, în luna octombrie, fără o strategie clară și fără evaluarea riscurilor. Potrivit acestuia, experții ar fi avertizat că intervențiile sunt riscante și că ar fi trebuit amânate până în primăvara anului 2026.

În mesajul său, Victor Ponta arată că argumentul invocat pentru demararea rapidă a lucrărilor a fost riscul pierderii fondurilor din PNRR. El afirmă că această justificare a prevalat în fața recomandărilor tehnice, deși specialiștii avertizau că reducerea nivelului apei putea lăsa zeci de mii de oameni fără apă potabilă.

Ponta spune că decizia de a începe lucrările fără o planificare adecvată a generat direct criza din prezent și că responsabilitatea nu poate fi mutată asupra altor instituții sau factori externi.

„La solicitarea directă a ministrului, noua conducere interimară a Apelor Române a început in Octombrie lucrările la Barajul Paltinu fără nicio strategie; în fața observațiilor specialiștilor, care avertizau că este riscant și că trebuie așteptată primăvara lui 2026, replica doamnei ministru a fost: „pierdem banii din PNRR” și să dea drumul imediat lucrărilor!”, critică Ponta.

Fostul premier îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi prezentat public doar „jumătate de adevăr”. Potrivit lui Ponta, șeful statului a indicat drept vinovată conducerea Apelor Române, dar s-ar fi oprit înainte de a menționa responsabilitatea ministrului Mediului, numit de USR.

Victor Ponta afirmă că această abordare amintește de stilul fostului președinte Klaus Iohannis și că scopul ar fi protejarea unui ministru incompetent.

„Ne-am întors rapid la „Epoca Iohannis”. Președintele Nicușor Dan iese și spune un adevăr pe jumătate – cealaltă jumătate o lasă „în aer” ca să protejeze un ministru incompetent, scandalagiu și de-a dreptul stupid: în cazul de față, Ministrul Mediului (inevitabil, de la USR)! Președintele afirmă că de vină pentru catastrofa apei din Prahova este conducerea „Apelor Române” – CORECT! Dar se oprește la jumătate, exact ca Iohannis”, scrie Victor Ponta pe Facebook.

El susține că, dacă ministrul ar fi fost din PSD sau PNL, demiterea ar fi fost deja o realitate.

„Știm cu toții că, dacă ministrul Mediului era de la PSD, era deja demis; iar dacă șeful Apelor Române era PSD sau PNL, probabil era deja arestat! Dar, ghinion, amândoi sunt de la USR, așa că dl. Președinte Nicușor Dan nu merge cu adevărul până la capăt! Iar mașinăria infernală de propagandă useristă dă vina pe PSD și PNL, inventează nu știu ce „cunoscută a lui Grindeanu” (care oricum nu mai e demult și nu avea nicio legătură), pe autoritățile locale, pe vreme, pe Putin, pe turci și pe tătari – toți sunt vinovați, numai ministrul USR și șeful Apelor Române numit de ministrul USR nu sunt!”, precizează Ponta. „Măcar președintele nu a preluat minciunile jegoase ale propagandei – doar că a oprit adevărul la jumătate! Las la o parte că oricum și-a asumat ceea ce este 100% treaba și responsabilitatea premierului (dar, din păcate, Ilie Bolojan nici măcar lui Moșteanu nu a avut curajul să-i ceară demisia)!”, scrie fostul premier.

În aceeași notă critică, senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că responsabilitatea demiterii ministrului Mediului și a șefului Apelor Române îi revine premierului Ilie Bolojan. Zamfir afirmă că ministrul nu mai poate gestiona activitatea instituției, iar conducerea Apelor Române și-a pierdut credibilitatea.

Senatorul spune că audierea reprezentanților instituțiilor implicate a arătat că exista informare constantă despre situația de la Paltinu, contrazicând declarațiile ministrului.

„Aţi auzit declaraţia directorului tehnic al ANAR-ului, că în fiecare moment a informat în legătură cu situaţia de la Paltinu. Aşadar, minciuna doamnei ministru, că nu ştia ce se întâmplă acolo şi trebuie să găsească nişte ţapii ispăşitori, a fost demontată astăzi, prin depoziţiile oamenilor implicaţi în acest proces. Aşadar, în momentul ăsta, eu nu-mi doresc ca doamna ministru să-şi mai dea demisia, adică PSD nu mai cere şi vă asigur, demisia doamnei ministru. Din acest moment, răspunderea este strict la primul ministru”, a spus Daniel Zamfir.

În opinia sa, premierul are toate datele necesare pentru a lua o decizie rapidă și clară.

„Dacă domnul Bolojan, în continuare cauţionează un ministru în funcţie care în acest moment este lipsit de orice autoritate, acest ministru nu mai poate gestiona sub nicio formă treburile la Ministerul Mediului, cum nu mai poate gestiona nici preşedintele Ghiţă, preşedintele Companiei Apele Române… Aşadar, de urgenţă, cei doi pe care i-am menţionat, doamna Buzuianu şi preşedintele Autorităţii Naţionale Apele Române, trebuie să plece urgent din funcţie şi, repet, nu mai este doar decizia doamnei ministru de a demisiona. Este răspunderea primului ministru Bolojan să o demită urgent pe doamna ministru”, a spus senatorul Daniel Zamfir.

Administrația Națională Apele Române a admis că există o parte de vină din cauza comunicării deficitare între instituții. Totuși, ANAR susține că riscul întreruperii apei a fost semnalat în cadrul comitetelor pentru situații de urgență, inclusiv Prefecturii Prahova.

De cealaltă parte, prefectul județului Prahova a declarat că nu a fost informat despre riscul real ca localitățile să rămână fără apă, ci dimpotrivă, i s-ar fi transmis că lucrările sunt necesare tocmai pentru evitarea unei asemenea situații.