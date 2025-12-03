Deficitul bugetar estimat pentru 2026 se va situa între 6% și 6,5% din PIB, reprezentând o îmbunătățire semnificativă față de ținta de 8,4% pentru 2025 și nivelul de peste 9% din 2024. Reducerea deficitului este esențială pentru România, care rămâne țara cu cel mai mare dezechilibru bugetar din Uniunea Europeană, în contextul presiunilor Bruxelles-ului pentru disciplină fiscală și după un an electoral cu cheltuieli ridicate.

O provocare majoră pentru stat va fi refinanțarea datoriei, care va crește abrupt la peste 150 de miliarde de lei în 2025, față de 99 de miliarde estimate pentru 2024. Această creștere este explicată prin emisiunile pe termen scurt lansate în prima parte a anului, într-un context de piață dificil.

Pentru a reduce presiunea din 2026, statul a început încă din 2024 să recurgă la operațiuni de prefinanțare și gestionare a pasivelor.

Trezoreria a majorat deja ținta de finanțare pentru 2025 la 269 de miliarde de lei, cu 10 miliarde mai mult decât planul inițial, pentru a acoperi o parte din necesarul începutului de 2026.

Autoritățile au realizat și o operațiune de schimb pentru euroobligațiunile scadente în octombrie, reducând rambursările externe din 2025 la 3,5 miliarde de euro, față de 4,25 miliarde estimate inițial.

Aceste măsuri vor permite menținerea emisiunilor brute din 2026 la un nivel apropiat de cel din 2024, în ciuda presiunilor ridicate de refinanțare.

Pentru 2026, România intenționează să limiteze oferta brută de euroobligațiuni la circa 10 miliarde de euro, mult sub nivelul de aproximativ 16 miliarde emis în 2024.

Statul va folosi și surse de finanțare „non-piață”, precum fondurile europene pentru redresare și reziliență (PNRR), aproximativ 6 miliarde de euro, noul mecanism european pentru finanțarea apărării (SAFE), 1,5 miliarde de euro de la instituții financiare internaționale precum Banca Mondială și BERD, și circa 3 miliarde de euro din plasamente private, unele deja în discuții avansate. Aceste resurse vor reduce presiunea pe piețele financiare și vor contribui la diversificarea portofoliului de datorie.

Ștefan Nanu a avertizat că adoptarea bugetului pentru anul viitor ar putea fi amânată. Guvernul de coaliție a implementat deja unele creșteri de taxe și a început reducerea cheltuielilor, însă mai multe măsuri așteaptă încă aprobarea. Întârzierea bugetului poate afecta calendarul emisiunilor de la începutul lui 2026, inclusiv plasamentele private programate în ianuarie și prima emisiune de euroobligațiuni din an.