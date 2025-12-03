Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că, în acest moment, niciun partid din coaliția de guvernare nu discută despre majorarea taxelor și impozitelor pentru anul viitor. Președintele a fost întrebat dacă poate garanta românilor că nu vor exista creșteri fiscale, în contextul necesității de a reduce deficitul bugetar la 6% din PIB.

Șeful statului a explicat că măsurile deja adoptate au un efect diferit în timp. Unele dintre ele, precum cele legate de TVA, au avut impact doar pe cinci luni în bugetul pe 2025, în timp ce în 2026 vor fi aplicate pe parcursul întregului an.

Președintele României a detaliat evoluția deficitului bugetar, arătând că nivelul real de la care s-a plecat era în jur de 10%. Prin măsurile luate, deficitul a fost redus la aproximativ 8,4%, iar menținerea acelorași politici ar putea duce la o valoare de circa 6,5% anul viitor.

Nicușor Dan a precizat că, din punctul său de vedere, aceste ajustări sunt suficiente pentru a se apropia de ținta de deficit, fără a fi nevoie de introducerea unor taxe noi.

„Coaliția a luat niște măsuri care se aplică proporțional, adică pe TVA, e o aceeași măsură care a fost luată și care în bugetul pe 2025 a impactat 5 luni, în bugetul pe 2026 va impacta 12 luni. Dacă, cu măsurile de acum, noi am reușit să coborâm de undeva pe la 10 unde eram în realitate la 8,4, pe aici o să ne încadrăm, cu aceleași măsuri, deja suntem undeva pe la 6,5, în opinia mea”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Președintele a atras însă atenția că discuțiile din coaliție nu vor fi simple. Chiar dacă taxele nu sunt pe agenda politică, ar putea fi necesare ajustări în zona investițiilor.

Nicușor Dan a spus că este posibil să fie reduse sau amânate anumite proiecte, subliniind că astfel de decizii sunt întotdeauna complicate. El a explicat că orice tăiere sau eșalonare provoacă tensiuni, dar aceasta ar putea fi singura zonă în care se vor purta negocieri dificile.

„Poate e posibil să se mai reducă niște investiții, să se mai eșaloneze niște investiții. Asta e o discuție care o să fie complicată, în coaliție, tot timpul când tai e complicat, dar pe taxe, nu văd”, a precizat Nicuşor Dan.

Președintele a comentat și relațiile dintre partidele care formează coaliția de guvernare. Din postura de observator, Nicușor Dan a spus că nu i se pare profitabil ca formațiunile aflate la guvernare să se atace reciproc, în condițiile în care și-au asumat împreună responsabilitatea conducerii țării.

El a subliniat că aceste partide ar fi putut alege opoziția, dar au decis să guverneze, motiv pentru care conflictele interne nu sunt ușor de înțeles.

„Ca sfat pe care îl dau coaliţiei, dacă mă pun în poziţia unui observator extern, nu mi se pare deloc profitabil că este o coaliţie de patru partide care şi-au asumat guvernarea, când le era mai simplu să stea în opoziţie, şi se atacă între ei, în loc să critice Opoziţia. Asta eu nu înţeleg”, a transmis şeful statului.

Întrebat dacă vede posibilă o coaliție fără USR, Nicușor Dan a declarat că nu susține un astfel de scenariu. Președintele a spus că actuala formulă, cu toate dificultățile ei, este una echilibrată din punctul de vedere al reprezentării diferitelor segmente ale societății.