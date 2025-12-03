Drumul Expres Satu Mare – Baia Mare este cu un pas mai aproape să fie construit. Consiliul Judeţean Satu Mare a anunțat că Ministerul Dezvoltării a dat acordul final pentru studiul de fezabilitate al proiectului.

Consiliul spune că acest aviz, semnat de ministrul Cseke Attila, este ultima etapă înainte ca proiectul să fie trimis în Guvern pentru aprobare. Practic, se apropie momentul în care cele două oraşe vor avea o legătură rapidă şi modernă.

Drumul expres va avea 59,17 km, câte două benzi pe fiecare sens, 7 noduri rutiere, 35 de pasaje şi 18 poduri. Pe traseu sunt prevăzute două parcări pentru opriri scurte, un centru de întreţinere şi un spaţiu de servicii.

Proiectul costă 5,93 miliarde de lei şi ar urma să fie plătit din fonduri europene şi de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor.

Lucrările sunt estimate să dureze 42 de luni. După ce proiectul va primi toate aprobările, CNAIR va pregăti documentele pentru licitaţia de proiectare şi execuţie. Licitaţia ar urma să fie lansată în primul trimestru al anului 2026.

CNAIR anunță că miercuri, 3 decembrie, între orele 15:00 și 16:00, pot apărea probleme la emiterea rovinietelor și a taxelor de pod. Motivul este o lucrare la sistemul informatic din centrul de date.

Reamintim că rovinieta se poate cumpăra din timp, cu până la 30 de zile înainte să intre în vigoare. Taxa de pod poate fi plătită până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.

Cu o zi în urmă, a început etapa de proiectare a Drumului Expres Focșani – Brăila, conform ordinului emis acum două săptămâni. Proiectarea, pentru cel mai lung drum expres construit într-un singur contract din România, va dura 6 luni. Lucrările de construcție vor începe vara viitoare.

Drumul expres va avea 73,5 km și va conecta Autostrada Moldovei (A7), Podul de la Brăila peste Dunăre și Drumul Expres Brăila – Galați.

Acesta este primul mare contract de infrastructură lansat de Compania Națională de Investiții Rutiere pentru proiectare și execuție. Licitația a fost lansată în septembrie 2024, iar contractul de 4,29 miliarde lei a fost semnat la doar un an după publicarea procedurii.

Ce va include traseul în județele Vrancea și Brăila: