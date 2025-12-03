Potrivit lui Laurențiu Urluescu, furnizorii achiziționează în prezent gazele destinate consumatorilor casnici și termoficării la un preț de aproximativ 120 lei/MWh, la care se adaugă costuri de înmagazinare de circa 30 de lei.

Odată cu trecerea la piața liberă, prețul ar urma să se alinieze nivelului actual al pieței, estimat la aproximativ 170 lei/MWh, ceea ce s-ar reflecta într-o majorare de cel puțin 5% în facturile finale ale consumatorilor.

„Noi, ca furnizori, pentru consumatorii casnici şi pentru termoficare, avem o achiziţie de la 120 de lei /MWh, la care se adaugă partea de înmagazinare, de aproximativ 30 de lei. Ne aşteptăm ca de la 1 aprilie 2026 să mergem la preţul pieţei, care e undeva la 170 lei /MWh”, a declarat Laurenţiu Urluescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

Un exemplu oferit de AFEER arată că, într-o lună de iarnă, un apartament dotat cu centrală termică plătește în prezent o factură de aproximativ 400 de lei. O creștere de 5% ar duce suma la aproximativ 420 de lei.

„Aşa ne-am făcut noi socoteala, pe anii 2022, 2023, 2024, cam 80 de milliarde de lei. Numai din creşterea bazei de TVA, care e aplicată la o bază mai mare de calcul, din dividende, din supraimpozitarea producţiei şi a trading-ului şi din contribuţia la solidaritate, pentru anii 2022 şi 2023”, a adăugat preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România.

Plafonarea prețului la gazele naturale, prevăzută de OUG 6/2025, încetează la 31 martie 2026. După această dată, prețurile vor fi cele din contractele de furnizare, variabile în funcție de evoluția pieței. AFEER consideră necesare două soluții principale pentru atenuarea impactului: acordarea de vouchere pentru consumatorii vulnerabili și creșterea lichidității pe piața angro de gaze naturale.

Potrivit lui Laurențiu Urluescu, statul a încasat în total aproximativ 80 de miliarde de lei în anii 2022, 2023 și 2024. Sumele provin din creșterea bazei de calcul pentru TVA, din dividende, din supraimpozitarea producției și tradingului, precum și din contribuția la solidaritate aferentă anilor 2022 și 2023. Defalcat, statul ar fi încasat 46,3 miliarde lei în 2022, 21,3 miliarde lei în 2023 și 12,1 miliarde lei în 2024.

În același timp, statul datorează furnizorilor de energie și gaze aproximativ 7 miliarde de lei, reprezentând diferențele dintre prețurile plafonate și cele reale din contractele de furnizare. Ultima lună complet verificată de ANRE este ianuarie 2024, iar sumele rămase nedecontate nu sunt încă confirmate integral. Estimarea de 7 miliarde lei este comună mai multor furnizori din piață. Ministerul Energiei estimase anterior o schemă totală de 30 de miliarde lei, dintre care statul ar fi achitat deja 23 de miliarde.

„Ultima lună, care este complet închisă ca verificări, este ianuarie 2024. Nedecontat până acum ar fi undeva la 7 miliarde de lei. În general, sunt sume care nu au fost încă confirmate, dar în rest sunt în curs deconfirmare. (…) A fost o estimare de la Ministerul Energiei că schema totală era de 30 miliarde lei”, a afirmat Laurenţiu Urluescu.

Conform procedurii, furnizorii acoperă inițial costurile generate de plafonare, după care acestea sunt validate de ANRE și transmise ministerelor responsabile pentru plată: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru consumatorii casnici și Ministerul Energiei pentru cei non-casnici. Nu există un termen-limită de plată, însă regularizarea sumelor aferente OUG 27 și OUG 6 poate fi efectuată doar până în decembrie 2026, după care eventualele recalculări nu mai sunt posibile.

Liberalizarea prețurilor la gaze este programată pentru 1 aprilie 2026, după perioada în care acestea au fost plafonate în contextul pandemiei de COVID-19.