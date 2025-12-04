Ministrul Mediului, pe cale să fie demis. PSD cere demiterea urgentă a Dianei Buzoianu

Unul dintre criticii cei mai duri ai ministrului este Daniel Zamfir (PSD), care a cerut demiterea urgentă a ministrului Buzoianu, acuzând-o că „nu ştia ce gestionează”.

Zamfir a argumentat că răspunderea politică pentru criză îi aparţine în totalitate şi a afirmat: „Aţi auzit declaraţia directorului tehnic al ANAR-ului, că în fiecare moment a informat în legătură cu situaţia de la Paltinu. Aşadar, minciuna doamnei ministru, că nu ştia ce se întâmplă acolo şi trebuie să găsească nişte ţapii ispăşitori, a fost demontată astăzi, prin depoziţiile oamenilor implicaţi în acest proces. Aşadar, în momentul ăsta, eu nu-mi doresc ca doamna ministru să-şi mai dea demisia, adică PSD nu mai cere şi vă asigur, demisia doamnei ministru. Din acest moment, răspunderea este strict la primul ministru”

Pe lângă presiunile venite din partea PSD, și reprezentanți ai coaliției de guvernare recunosc că situația necesită măsuri urgente. De asemenea, Zamfir a criticat numirea doamnei Buzoianu, subliniind lipsa experienței acesteia în domeniile pe care le gestionează și afirmând că responsabilitățile implică siguranța oamenilor, gestionarea bazinelor și a pădurilor, iar în structurile publice sunt adesea numiți oameni fără pregătire adecvată.

În contextul problemelor generate de golirea lacului Paltinu şi lipsa apei, Buzoianu a declarat că analizează chiar desfiinţarea operatorului de apă din zonă, ESZ Prahova.

Ministrul a acuzat autorităţile locale şi operatorul că nu au informat la timp ministerul asupra riscurilor: „cei responsabili nu se vor putea ascunde în spatele susţinerilor politice”, a afirmat ea.

Ministrul Mediului a afirmat că există documente care arată că autoritățile locale, respectiv operatorul ESZ Prahova și Administrația Bazinală Buzău‑Ialomița, au fost informate încă din octombrie despre creșterea turbidității apei, dar nu au semnalat riscul real de întrerupere a alimentării cu apă potabilă. Ea a precizat că, în ciuda avertismentelor, „nu există informație publică sau transmisă către minister” care să ateste notificarea oficială şi că, dacă astfel de avertismente ar fi existat, ministerul ar fi acţionat.

Totodată, Buzoianu a spus că, având în vedere „greșelile sistemice, continue”, ministerul ia în calcul „desființarea acestei companii” (ESZ Prahova) ca operator de apă, dacă verificările Corpului de Control vor confirma neregulile.