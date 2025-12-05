Conform comunicatului oficial, dobânzile pentru emisiunile în lei pot ajunge până la 7,55% pe an, iar pentru cele denominate în euro până la 6,20%. Ministerul precizează că veniturile obţinute în cadrul programului, atât dobânzile, cât și eventualele câștiguri de capital, sunt scutite de impozit.

Pentru titlurile denominate în lei, emisiunea oferă următoarele opțiuni: scadență la 2 ani, 4 ani și 6 ani. Pentru emisiunile în euro, scadențele disponibile sunt de 3, 5 și 10 ani.

Pentru emisiunile standard, pragul minim de subscriere este de 5.000 lei (în cazul celor în lei) sau 1.000 euro (pentru cele în euro).

Programul prevede o tranșă specială pentru persoanele care pot dovedi că au donat sânge după 1 iunie 2025: pentru acestea, dobânda la emisiunile în lei, cu scadență de 2 ani, este de 7,55%. În plus, pragul minim de subscriere pentru donatori este redus la 500 lei, comparativ cu 5.000 lei pentru restul investitorilor.

Titlurile FIDELIS sunt emise de stat, ceea ce le conferă un grad ridicat de siguranță. Veniturile sunt neimpozabile, iar opțiunile de scadenţă variate permit diversificarea investiției, pe termen scurt și mediu. În plus, pentru donatori de sânge, există facilități adiționale atractive care reduc pragul de intrare și oferă randamente competitive.

Persoanele interesate să cumpere titluri FIDELIS pot face acest lucru exclusiv prin intermediul băncilor participante și al unităților Trezoreriei. Conform Ministerului Finanțelor, „subscrierea se poate realiza direct la ghișeu sau prin platformele online puse la dispoziție de băncile partenere, în perioada stabilită pentru fiecare serie de titluri de stat”.

Titlurile de stat FIDELIS sunt garantate de stat, ceea ce le conferă un grad ridicat de siguranță pentru investitori. Ministerul precizează că „investiția în titluri de stat FIDELIS este considerată una dintre cele mai sigure opțiuni pentru economisirea pe termen mediu și lung, deoarece statul garantează returnarea capitalului și plata dobânzilor conform scadenței”.

Un alt beneficiu al titlurilor FIDELIS este că dobânzile sunt neimpozabile, ceea ce înseamnă că investitorii primesc întreaga sumă a dobânzii fără reținere de impozit. Ministerul Finanțelor subliniază că „toate veniturile obținute prin aceste titluri, inclusiv cele pentru donatorii de sânge, sunt scutite de impozit, ceea ce le face atractive pentru persoanele fizice care doresc economisire sigură și avantajoasă fiscal”.