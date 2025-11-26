Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis miercuri seară, la Digi24, că noua ediție a programului „Rabla” nu poate fi garantată pentru anul viitor, întrucât bugetul Administrației Fondului pentru Mediu nu este încă stabilit.

Ea a subliniat că, înainte de orice discuție despre scheme noi de finanțare, instituția trebuie să acopere obligațiile aferente proiectelor transferate din PNRR și programelor aflate în derulare.

Oficialul a precizat că în prezent nu există suficiente informații bugetare pentru a confirma continuarea „Rabla”, iar o decizie oficială va putea fi luată abia peste aproximativ o lună, după ce bugetul AFM va fi definitivat.

Volumul mare de proiecte mutate din PNRR către AFM pune o presiune considerabilă asupra resurselor disponibile, explică Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a explicat că administrația are obligația de a finanța investițiile în apă-canal, centre de colectare prin aport voluntar, capacități de reciclare și facilități pentru gestionarea deșeurilor – proiecte care și-au pierdut finanțarea europeană și care trebuie acum susținute de la bugetul intern. Diana Buzoianu a subliniat că aceste investiții trebuie finalizate sau să primească finanțarea necesară în 2026.

„Toate aceste proiecte trebuie să fie finalizate sau să primească o parte importantă din fonduri anul viitor”, spune demnitarul.

Buzoianu a adăugat că proiectele deja contractate nu pot fi suspendate, iar plățile către companii trebuie continuate, ceea ce reduce spațiul disponibil pentru lansarea unor programe noi.

Prin urmare, ediții suplimentare ale programelor AFM, inclusiv „Rabla”, ar putea fi posibile doar dacă Guvernul și Ministerul Finanțelor vor aproba creșterea bugetului instituției.

Oficialul a menționat că, în scenariul unui buget suplimentar, programul auto ar putea fi analizat pentru o eventuală alocare.

„Dacă vom avea bani suplimentari, sigur, și Rabla va fi unul dintre proiectele care va fi luat în considerare să primească o parte de buget”, a încheiat Diana Buzoianu.

Marți, ministrul Mediului anunțase că „Rabla”, unul dintre cele mai populare programe de subvenționare din România, ar putea fi anulat în 2026 în contextul măsurilor de austeritate.

Ea a relatat că, în situația în care se va identifica un buget pentru program, acesta ar urma să includă criterii noi de eligibilitate, printre care condiția ca mașinile finanțate să fie produse în Europa.

Tot atunci, oficialul a explicat că, în lipsa fondurilor europene pentru anul viitor, AFM nu are în prezent niciun buget identificat pentru „Rabla”, motiv pentru care este necesară o discuție amplă privind structura bugetului instituției pentru anul următor.