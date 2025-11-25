Diana Buzoianu a anunțat că, pentru moment, Administrarea Fondului pentru Mediu nu are un buget stabilit pentru anul viitor, iar discuțiile interne indică faptul că fondurile disponibile vor fi direcționate cu prioritate către proiectele PNRR care nu mai beneficiază de finanțare europeană.

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR, o parte semnificativă din aceste proiecte care și-au pierdut fondurile, finanțarea, vor fi mutate pe AFM”, a spus ministrul.

Potrivit acesteia, situația actuală nu permite garantarea reluării programului Rabla, iar o decizie finală va depinde de construcția bugetului național.

Ministrul Mediului a menționat că, dacă vor fi găsite resurse financiare, Programul Rabla ar putea fi relansat în 2026, însă cu criterii actualizate. Una dintre propunerile avansate de Buzoianu este introducerea unei preferințe pentru autovehiculele fabricate în Europa.

„În cazul în care vom găsi totuși buget pentru Rabla anul viitor (…) să fie suplimentar cu câteva condiții care n-au fost aplicate până în anul acesta. De exemplu, eu susțin să fie aplicat programul Rabla pentru mașini produse în Europa”, a precizat aceasta.

Ministrul a adăugat că pentru anul următor „nu mai există versiunea de fonduri europene pentru Rabla”, ceea ce complică suplimentar finanțarea schemei.

Diana Buzoianu a avertizat că Administrația Fondului pentru Mediu trebuie să preia o parte semnificativă din proiectele PNRR rămase fără finanțare, motiv pentru care discuțiile privind bugetul instituției sunt esențiale.

„În acest moment buget identificat pentru Programul Rabla nu există. Va trebui să avem o discuție serioasă pentru gândirea bugetului de anul viitor al AFM-ului”, a mai transmis ministrul.

Ediția Rabla pentru persoane fizice din 2025 a avut un buget total de 200 de milioane de lei, sumă alocată pentru înnoirea parcului auto și pentru reducerea emisiilor prin stimularea achiziției de vehicule noi. Interesul public a depășit toate estimările autorităților. În prima etapă, fondurile destinate autovehiculelor noi cu motoare termice, motocicletelor și modelelor hibride s-au epuizat aproape instantaneu: în doar 13 minute de la lansarea sesiunii din 30 septembrie 2025, toate tichetele disponibile au fost rezervate.

Viteza cu care au fost accesate fondurile a demonstrat nu doar popularitatea programului, ci și presiunea tot mai mare din partea populației pentru opțiuni de mobilitate mai accesibile. Ca urmare, AFM a decis să suplimenteze bugetele pentru această categorie, astfel încât să răspundă cererii ridicate și să permită un număr mai mare de persoane să acceseze sprijinul financiar.