Inițiativa anunțată de Diana Buzoianu vine în contextul unor situații precum intervențiile ilegale din Parcul IOR, care au generat reacții publice puternice și au pus în evidență vulnerabilitatea spațiilor verzi urbane.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, consideră că proiectul ar fi o măsură necesară pentru protejarea reală a parcurilor și a zonelor verzi și a semnalat interesul de a vedea reacțiile celor care, deși se declară pro-mediu, ar putea critica această inițiativă.

Proiectul prevede că tăierea, distrugerea sau degradarea vegetației forestiere aflate pe spațiile verzi din intravilan, pe suprafețe mai mari de 500 de metri pătrați și aflate în proprietate publică sau privată, inclusiv pe terenurile încadrate la categoria „curți construcții”, va fi sancționată penal.

„De zi de weekend, o veste bună: tocmai a fost pus în transparență ordonanța pe care o să o propun pentru ca taierile cum au fost cele din parcul IOR să fie infracțiuni”, a scris Buzoianu pe Facebook.

Pentru aceste fapte, se propune o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 6 luni și 3 ani. Definițiile și încadrările vor respecta normele tehnice aplicate pentru cadastrul general, astfel încât autoritățile să poată interveni rapid și eficient în cazurile de tăieri neautorizate.

„Sunteți și voi curioși cine sunt oamenii care vor spune imediat că e greșit rău acest proiect, dar că ei, sigur, susțin de principiu să fie protejate spațiile verzi?”, a mai scris Buzoianu.

Postarea poate fi vizualizată aici.

În paralel, Ministerul Mediului a atras atenția asupra unui alt aspect care afectează regimul sancțiunilor pentru tăierile ilegale: modul de calcul al prejudiciilor. Prețul mediu utilizat în prezent de autorități pentru evaluarea pagubelor este de doar 164 de lei pentru un metru cub de lemn, o valoare mult sub nivelul real din piață.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, tariful mediu actual pentru un metru cub este de 272 de lei, iar diferența dintre cele două sume face ca mulți autori ai infracțiunilor silvice să fie considerați responsabili pentru prejudicii mult mai mici decât cele reale.