Un concept diferit de ceea ce a fost până acum „Rabla” se conturează în cadrul Ministerului Mediului. Tudor Roșca, șeful de cabinet al ministrului, a explicat că autoritățile lucrează la un mecanism prin care oameni care, în mod obișnuit, nu și-ar permite o mașină nouă, să poată totuși accesa direct un vehicul electric.

Potrivit lui Roșca, direcția discuțiilor se mută spre Fondul Social pentru Climă – un program european ce va fi coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, împreună cu alte instituții. Noul cadru ar urma să înlocuiască modul clasic de finanțare utilizat până acum la „Rabla”, punând accent pe sprijinirea persoanelor vulnerabile, în special pe cei care se confruntă cu sărăcie energetică.

„Foarte multă lume întreabă despre viitorul programului „Rabla”, care a fost derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Nu există, în momentul de faţă, o decizie fermă, dar o decizie certă este că, prin viitorul program de finanţare Fondul Social pentru Climă, care va fi gestionat de mai multe ministere, coordonat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, acest proiect va avea un element de finanţare după un model diferit de cel făcut prin „Rabla”. Un model care să poată să se adreseze persoanelor aflate în sărăcie energetică. Nu vreau să spun încă prea multe, pentru că este în consultare în momentul de faţă. Se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă, indiferent cum ar fi ea, să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică. E foarte clar că pe partea de mediu nu putem să scăpăm de poluare fără să electrificăm. În cazul Fondului Social pentru Climă vor fi finanţări pentru UAT-uri, pentru persoane juridice. Vorbim de programe de finanţare a unor microbuze electrice şcolare pentru mediul rural, pentru că acolo avem o problemă de mobilitate, în mediul periurban, nu neapărat mediul rural, problemă de multe ori acoperită de către operatori privaţi cu nişte maşini foarte vechi”, a afirmat Roşca.

Fondul Social pentru Climă ar urma să acopere și finanțări pentru autorități locale și instituții.

Printre proiectele vizate se numără achiziția de microbuze electrice pentru școlile din mediul rural și periurban, zone în care mobilitatea elevilor este o problemă constantă, adeseori rezolvată cu mijloace de transport foarte vechi, operate de firme private.

În paralel, Ministerul Mediului finalizează două programe naționale de instalare a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice, derulate prin Administrația Fondului pentru Mediu. Multe comune au instalat deja stații de încărcare de putere medie, în jur de 50 kW, iar municipalitățile beneficiază de proiecte dedicate încărcării lente, pe timpul nopții, în curent alternativ.

Roșca a subliniat că, la nivel global, majoritatea încărcărilor – peste 80% – au loc acasă sau la destinație, acolo unde vehiculul este parcat mai multe ore. România urmează aceeași tendință, motiv pentru care dezvoltarea infrastructurii locale rămâne o prioritate.