Update 16:40:

AFM a anunțat că sesiunea de înscrieri redeschisă pe 6 noiembrie, la ora 10:00, a fost dedicată achiziției de autovehicule noi, cu motoare termice și hibride.

Bugetul suplimentar de 55 de milioane de lei provine din fondurile neutilizate pentru autovehicule electrice și din sumele eliberate după reevaluarea cererilor neeligibile depuse anterior.

„Administraţia Fondului pentru Mediu anunţă că înscrierile în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Programul Rabla Auto 2025), dedicat persoanelor fizice, continuă, românii având încă la dispoziţie fonduri importante pentru achiziţia de autoturisme noi, mai puţin poluante. Sesiunea reluată astăzi, 06 noiembrie 2025, ora 10:00, a beneficiat de un buget suplimentar de 55 de milioane de lei pentru susţinerea achiziţiei de autovehicule noi cu motoare termice şi hibride. Bugetul redistribuit este alcătuit din fondurile neutilizate destinate autovehiculelor electrice, la care s-au adăugat şi sumele disponibile ca urmare a analizei cererilor neeligibile depuse în prima fază a sesiunii”, anunţă AFM.

Potrivit instituției, românii au manifestat un interes foarte mare pentru această nouă etapă de finanțare, ceea ce a dus la epuizarea rapidă a fondurilor.

În primele patru ore de la lansare, bugetul a fost utilizat în proporție de 80%, ceea ce, potrivit AFM, reflectă dorința tot mai crescută a populației de a achiziționa autoturisme noi și mai puțin poluante.

„În patru ore de la lansare, bugetul alocat a fost epuizat în proporţie de 80%, semn al interesului ridicat manifestat de persoanele fizice pentru achiziţia de autovehicule mai puţin poluante”, anunţă AFM.

La momentul anunțului, mai erau disponibile aproximativ 1,2 milioane de lei pentru achiziția de autovehicule electrice și peste 9,1 milioane de lei pentru vehicule cu motorizare termică. Persoanele fizice mai pot depune cereri de finanțare până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului rămas.

AFM a precizat că aplicația informatică a funcționat fără probleme pe întreaga durată a sesiunii, iar timpul minim de depunere a unei cereri a fost de 1 minut și 19 secunde.

Știrea inițială

Programul Rabla 2025 este în continuare foarte popular.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că banii pentru mașinile cu motor normal și pentru cele electrice sunt aproape terminați, dar că toate voucherele vor fi date până la sfârșitul sesiunii, fără probleme mari. Ea a explicat că s-au mutat aproximativ 40 de milioane de lei dintr-o categorie de mașini în alta, bani care încă nu au fost folosiți. Ministrul a adăugat că mai există fonduri și pentru mașinile clasice, și pentru cele electrice, dar crede că până la finalul programului toate voucherele vor fi acordate, pentru că oamenii au fost foarte interesați, chiar dacă au existat unele schimbări în program.

„Au fost mutate sume într-o categorie de mașini – undeva la 40 de milioane de lei – care încă nu au fost cheltuite. Așadar, mai avem bani și pentru mașini cu motor termic, și pentru mașini electrice. Cred însă că, până la finalizarea programului, vor fi acordate toate voucherele, pentru că a existat interes ridicat, în ciuda tuturor amendamentelor”, a declarat Buzoianu.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a spus că a mutat 45 de milioane de lei din banii pentru mașinile electrice către mașinile cu motor termic, hibride și motociclete, deoarece cererea pentru acestea a fost foarte mare. Cererea pentru Rabla Clasic 2025 a fost atât de mare încât fondurile s-au terminat rapid, în câteva minute. Sesiunea actuală rămâne deschisă până pe 15 decembrie, ora 23:59, sau până când se termină banii disponibili. AFM a explicat și cât primesc oamenii pentru fiecare tip de mașină:

18.500 lei pentru mașini 100% electrice sau cu hidrogen;

15.000 lei pentru mașini plug-in hibride sau motociclete electrice;

12.000 lei pentru mașini hibride;

10.000 lei pentru mașini cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau motociclete.

AFM a mai spus că aproape 4.000 de persoane s-au înscris joi dimineață pentru a cumpăra mașini cu motor termic, iar pentru mașinile electrice înscrierile au fost mult mai puține. În octombrie, AFM suplimentase cu 45 de milioane de lei fondurile pentru mașinile termice și hibride, scăzându-le pe cele pentru electrice.

Persoanele fizice se pot înscrie în aplicația AFM între 6 noiembrie, ora 10:00, și 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la terminarea fondurilor. Totodată, rămâne posibilă înscrierea și pentru mașinile electrice, în limita noilor fonduri disponibile. Bugetul total pentru Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice este de 200 de milioane de lei. Fondurile pentru mașinile cu motor termic, hibride și motociclete s-au terminat anterior, în doar 13 minute de la lansare. Pentru a putea participa, solicitantul trebuie:

să aibă domiciliul în România;

să fie la zi cu taxele și impozitele;

să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului;

să predea un autovehicul uzat la un colector autorizat;

să radieze mașina veche din evidențele oficiale.

Prin „autovehicul uzat” se înțelege orice mașină, microbuz, autoutilitară sau autospecială care:

este înmatriculată în România;

are toate componentele principale (motor, transmisie, caroserie etc.);

are cel puțin 8 ani de la prima înmatriculare.

Pentru înscriere, sunt necesare documentele: cererea de finanțare completată în aplicație, actul de identitate, un document care să confirme domiciliul și certificatele fiscale pentru taxe și impozite locale și de stat.

După completarea înscrierii, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă ecotichetul solicitat. În următoarele 10 zile, solicitantul trebuie să introducă seria de șasiu a mașinii vechi și să încarce documentele mașinii uzate, certificatele fiscale ale cedentului (dacă este cazul) și eventuale acte pentru schimbarea numelui sau a adresei.