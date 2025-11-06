ANCOM atenționează cumpărătorii online să nu se concentreze exclusiv pe preț atunci când fac achiziții de Black Friday, ci să acorde atenție și condițiilor de livrare. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice opțiunile de transport oferite de magazin – livrare la domiciliu, în puncte fixe sau prin sisteme automate tip easy box – și să se informeze dacă sunt disponibile servicii suplimentare, precum deschiderea coletului la livrare sau trimiterea cu valoare declarată.

Autoritatea avertizează că, din cauza volumului ridicat de comenzi, termenele de livrare pot fi mai lungi decât în mod obișnuit.

Pentru produsele voluminoase, precum mobilierul sau electrocasnicele, livrarea este considerată serviciu de transport de marfă și nu serviciu poștal.

Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice starea coletului la primire și să solicite întocmirea unui proces-verbal în cazul în care produsele sunt deteriorate sau, dacă este cazul, să refuze coletul.

ANCOM atrage atenția și asupra riscurilor de fraudă prin mesaje false trimise în numele unor firme de curierat, prin care se solicită date personale sau bancare. Autoritatea recomandă consumatorilor să nu acceseze linkurile primite și, dacă devin victime ale unor astfel de escrocherii, să anunțe imediat furnizorul de servicii poștale și să sesizeze Poliția.

În cazul eventualelor reclamații, ANCOM recomandă consumatorilor să contacteze mai întâi magazinul online. Dacă problema nu se rezolvă pe cale amiabilă, aceștia se pot adresa ANPC sau Centrului European al Consumatorilor. Totodată, autoritatea recomandă păstrarea tuturor documentelor care dovedesc achiziția, cum ar fi facturi, bonuri fiscale sau formulare de livrare.

Atenție la mesajele false de la „curieri”!

Tot mai mulți utilizatori primesc mesaje care par trimise de firme de curierat și conțin linkuri pentru „confirmarea livrării” sau „plata transportului”. În realitate, aceste linkuri duc către site-uri false, care pot fura datele cardului sau accesul la conturile bancare.

Pentru a te proteja:

• Nu accesa linkuri primite prin SMS, chat sau e-mail.

• Verifică statusul coletului doar în aplicația sau pe site-ul oficial al curierului.

• Nu introduce datele cardului pe pagini accesate din mesaje nesolicitate.

• Dacă ai introdus datele, contactează imediat banca pentru blocarea plăților.

Raportează tentativele de fraudă pe pnrisc.dnsc.ro sau pe infocons.ro.

Campanie comună „Siguranță Digitală pentru Consumatori” – DNSC & InfoCons – Organizație pentru Protecția Consumatorilor