Black Friday 2025. Peste 3 milioane de utilizatori eligibili pot achiziționa produsele dorite în până la 12 rate fără dobândă, direct prin My Wallet, în limita a 10.000 de lei. În plus, clienții care plasează prima comandă plătită din bugetul eligibil primesc un voucher de 50 de lei. Prin aceste opțiuni, eMAG le oferă clienților mai multă libertate în deciziile de cumpărare și acces rapid la finanțare, asigurând o experiență de shopping sigură, convenabilă și predictibilă, chiar și în cea mai intensă zi de reduceri din an.

„Interesul pentru finanțare crește exponențial înainte de Black Friday, iar datele din acest an arată oapetență tot mai mare a clienților pentru soluțiile digitalecare le oferă acces rapid și sigur la credit.Procesul este simplu și eficient: în doar câteva minute, cu buletinul la îndemână și câteva clickuri în aplicația eMAG, utilizatorii pot accesa bugetul disponibil pentru cumpărături”, a declarat Irina Pencea, General Manager eMAG România, Ungaria și Bulgaria.

Accesul la finanțare prin MyWallet se realizează complet digital, în doar câteva minute, direct din aplicația eMAG. Clienții au nevoie doar de buletin și trebuie să parcurgă câțiva pași simpli pentru a obține limita de credit.

La prima comandă, utilizatorii parcurg un proces rapid de identificare online, care include:

validarea numărului de telefon

scanarea cărții de identitate

realizarea unui selfie, urmând instrucțiunile afișate pe ecran.

Întregul proces este sigur, intuitiv și complet online, iar limita de credit devine disponibilă rapid în contul MyWallet, gata pentru cumpărături în 12 rate fără dobândă. Procesul de evaluare a sumei maxime eligibile începe automat atunci când clienții apasă butonul „Află bugetul” pe care îl găsesc în secțiunea MyWalletul din contul lor.

Pe 7 noiembrie 2025, eMAG organizează cea de-a 15-a ediție de Black Friday, cel mai așteptat eveniment de shopping al anului, când milioane de clienți vor avea acces la oferte record, livrare rapidă și o varietate de soluții de plată avantajoase.