Campania de Black Friday, care în România se întinde deja pe tot parcursul lunii noiembrie, aduce nu doar reduceri, ci și numeroase riscuri pentru cumpărători. Centrul European al Consumatorilor (ECC România), structură din cadrul ANPC, avertizează că valul de promoții poate ascunde oferte înșelătoare și magazine fictive.

„Indiferent de pe ce site doriţi să faceţi cumpărături, mai ales că frumoasele şi aşteptatele sărbători de iarnă sunt aproape, recomandările Centrului European al Consumatorilor – menite să vă atragă atenţia asupra posibilelor pericole ascunse în online şi să transforme acest moment într-unul plin de bucurie – cu siguranţă vor fi utile”, precizează ANPC.

Specialiștii le cer românilor să nu se grăbească atunci când comandă produse la reducere. Site-urile serioase trebuie să afișeze clar informațiile despre comerciant – nume, adresă, date de contact, condiții de livrare și retur.

„Verificaţi structura site-ului şi termenii şi condiţiile generale: trebuie să fie accesibile consumatorului şi complete, trebuie să conţină denumirea comerciantului (…), politica de retur şi condiţiile de vânzare”, transmite ECC România.

Cumpărătorilor li se recomandă să verifice adresa companiei prin hărți online, să testeze numărul de telefon afișat și să consulte opiniile altor clienți, pentru a evita surprizele neplăcute.

ANPC reamintește că legislația europeană obligă comercianții să afișeze atât prețul redus, cât și prețul anterior. Mai mult, valoarea de referință trebuie să fie „cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile”. Astfel, cumpărătorii pot verifica dacă reducerea este reală sau doar aparentă.

ECC România avertizează asupra tacticilor de marketing care forțează decizia de cumpărare.

„Nu daţi curs mesajelor comerciale care creează presiune. Sintagme de genul «alte 20 de persoane se uită la acest articol» sau «au mai rămas doar trei articole» sunt doar câteva exemple (…) pentru a pune presiune pe decizia de achiziţie a consumatorului”, avertizează ANPC.

Tot în această categorie intră și cronometrele false afișate pe ecrane – o metodă frecventă prin care se sugerează că oferta expiră în câteva minute.

Specialiștii recomandă folosirea cardului și evitarea transferurilor bancare directe, mai ales către conturi necunoscute.

„Dacă plătiţi online, asiguraţi-vă că aveţi o conexiune securizată, că adresa site-ului este marcată cu «https» şi simbolul lacătului închis. (…) Evitaţi plăţile prin transfer bancar – în această situaţie, nu există procedură de refuz la plată”, subliniază ECC România.

Toate produsele cumpărate, la preț întreg sau redus, beneficiază de garanție legală de minimum doi ani în întreaga Uniune Europeană.

„Pentru toate bunurile (…), precum şi pentru serviciile şi conţinutul digital, beneficiaţi de o garanţie legală de conformitate de minimum doi ani. Dacă produsul este defect, puteţi cere repararea, înlocuirea sau rambursarea contravalorii. (…) Atunci când cumpăraţi online, aveţi 14 zile pentru a vă răzgândi şi a returna produsul”, transmite ANPC.

Deși, la nivel european, Black Friday are loc la finalul lunii noiembrie, în România retailerii au extins perioada promoțiilor. Anul acesta, ziua oficială este vineri, 7 noiembrie, dar reducerile au început deja în majoritatea magazinelor.

ECC România, parte a rețelei europene ECC-Net, oferă consiliere gratuită consumatorilor care întâmpină probleme cu achizițiile transfrontaliere.