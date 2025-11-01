Orice comerciant este obligat să informeze clar clienții despre modalitățile de plată înainte de finalizarea achiziției. Plata în avans trebuie tratată cu atenție, iar legislația europeană interzice perceperea unor taxe suplimentare pentru metodele de plată obișnuite, cum ar fi cardul de credit.

„ANPC atenționează: „De Black Friday, alegeți informat – cash sau card”. Se apropie perioada marilor reduceri de Black Friday, iar Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vă reamintește: Fiți informați, prudenți și chiar sceptici în fața ofertelor.

Indiferent dacă plătiți cash sau cu cardul, comercianții trebuie să vă informeze clar despre metodele de plată disponibile înainte de finalizarea achiziției.

Cum trebuie să își protejeze consumatorii finanțele de Black Friday?

Acordați atenție sporită magazinelor care solicită plata în avans.

Nu se pot percepe taxe suplimentare pentru metode de plată obișnuite (ex: card de credit), conform legislației europene.

Dacă se optează pentru plata cu cardul, aveți dreptul să solicitați anularea tranzacțiilor neautorizate — prin procedura de returnare a plății.

În caz de eroare, încercați mai întâi o soluționare amiabilă cu comerciantul, iar dacă acest lucru nu este posibil, se recomandă contactarea băncii pentru inițierea anulării tranzacției”, a scris ANPC pe Facebook.

Este indicată activarea unor metode suplimentare de autorizare a plăților, cum ar fi SMS, amprentă sau aplicații mobile, precum și utilizarea aplicațiilor bancare actualizate, care permit setarea limitelor de tranzacție și activarea funcțiilor de securitate.

Datele cardului trebuie păstrate în siguranță, iar informațiile sensibile, numărul de pe card, data expirării și codul CVV, nu trebuie divulgate sub nicio formă, nici prin telefon, e-mail sau rețele sociale.

„Recomandări pentru o plată online sigură:

Folosirea site-urilor de încredere:

Verificați dacă adresa site-ului începe cu https și dacă afișează simbolul de lacăt – semn al unei conexiuni securizate.

Evitați utilizarea rețelelor Wi-Fi publice nesecurizate, care pot reprezenta un risc pentru siguranța datelor bancare.

Activarea mai multor pași pentru autorizarea plății:

Setați metode suplimentare de securitate (SMS, amprentă, aplicație mobilă) pentru aprobarea fiecărei tranzacții.

Folosirea aplicațiilor bancare:

Majoritatea băncilor permit setarea limitelor de tranzacție și activarea unor funcții de securitate suplimentare.

Actualizați mereu aplicațiile bancare la cea mai recentă versiune pentru reducerea riscurilor”, a completat autoritatea.

În magazinele fizice, protecția cardului este esențială: cardul nu trebuie pierdut din vedere în momentul utilizării la POS și PIN-ul trebuie introdus cu atenție și discreție, fără a fi notat sau păstrat împreună cu cardul.

Indiferent de metoda de plată aleasă, consumatorii trebuie să fie prudenți și să își protejeze finanțele, mai ales în perioada reducerilor de Black Friday, pentru a evita tranzacțiile neautorizate și pierderile financiare.

„Gestionarea și protejarea datelor cardului:

Este esențial ca datele cardului să fie păstrate în siguranță, deoarece acestea pot fi folosite pentru tranzacții neautorizate.

Date sensibile ce NU trebuie divulgate nimănui:

Numărul de pe card

Data expirării

Codul CVV

Aceste informații nu trebuie comunicate sub nicio formă – nici prin telefon, nici prin e-mail, mesaje sau rețele sociale.

Recomandări pentru plățile efectuate în magazine fizice:

Protejați cardul:

Nu pierdeți cardul din vedere atunci când este introdus în POS sau oferit comerciantului.

Folosirea PIN-ului:

Tastați codul PIN cu atenție și discreție. PIN-ul nu trebuie notat pe card sau păstrat împreună cu acesta.

Indiferent de metoda de plată aleasă, ANPC vă îndeamnă să acționați cu prudență și să vă protejați finanțele, mai ales în perioada reducerilor de Black Friday”, a conchis ANPC.

