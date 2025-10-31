Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat o amplă acțiune de control în domeniul imobiliar, care a vizat modul în care dezvoltatorii respectă drepturile cumpărătorilor. Potrivit raportului, au fost verificați 491 de operatori economici, dintre care 216 au fost sancționați pentru diverse abateri.

Valoarea totală a amenzilor aplicate depășește 979.000 de lei, iar inspectorii au dispus și oprirea de la comercializare a peste 3.000 de unități locative considerate neconforme. În unele cazuri, dezvoltatorii nu respectaseră prevederile legale privind suprafețele utile minime, iar în altele, cumpărătorii nu fuseseră informați complet asupra clauzelor contractuale.

Reprezentanții ANPC au subliniat că scopul acestor controale nu este doar sancționarea, ci și informarea corectă a publicului, astfel încât viitorii proprietari să fie mai bine pregătiți înainte de a semna documente importante.

După finalizarea verificărilor, ANPC a lansat o serie de sfaturi practice pentru cei care doresc să achiziționeze un apartament sau o casă. Printre recomandări se numără verificarea atentă a documentelor puse la dispoziție de dezvoltatori, analiza clauzelor contractuale și solicitarea tuturor informațiilor referitoare la suprafețele utile, finisaje și termenele de predare.

Comisarii subliniază importanța unei informări corecte încă din etapa de semnare a antecontractului sau a promisiunii de vânzare-cumpărare. ANPC îi îndeamnă pe cumpărători să se asigure că toate detaliile discutate verbal se regăsesc și în documentele semnate, pentru a evita eventuale neînțelegeri ulterioare.

De asemenea, autoritatea atrage atenția că unele oferte pot include descrieri incomplete sau neclare privind dotările imobilului. În aceste situații, cumpărătorii sunt încurajați să ceară clarificări și să nu se bazeze exclusiv pe prezentările de pe site-uri sau pe materialele promoționale oferite de agenți.

În urma controalelor, ANPC a constatat că multe dintre documentele folosite în tranzacțiile imobiliare conțin clauze neclare sau incomplete. În unele cazuri, suprafața utilă trecută în contract nu corespundea cu realitatea din teren, iar cumpărătorii primeau mai puțin spațiu decât cel promis inițial.

Totodată, un număr considerabil de operatori imobiliari nu informau corect clienții cu privire la costurile finale ale locuințelor sau la eventualele penalități de întârziere. În alte situații, termenii privind predarea locuinței sau garanțiile acordate erau formulați ambiguu, lăsând loc de interpretări.

ANPC precizează că aceste practici contravin legislației în vigoare, care obligă dezvoltatorii să furnizeze informații clare, complete și verificabile înainte de semnarea oricărui document. Instituția recomandă viitorilor cumpărători să citească atent fiecare clauză contractuală și, dacă este cazul, să solicite consultanță juridică înainte de a semna.

Reprezentanții ANPC au anunțat că acțiunile de verificare în sectorul imobiliar vor continua și în perioada următoare, scopul fiind eliminarea practicilor comerciale înșelătoare și asigurarea respectării drepturilor consumatorilor.

„Ne dorim o piață imobiliară transparentă, în care consumatorii să poată lua decizii informate. Verificările vor continua, iar acolo unde constatăm nereguli, vom interveni conform legii”, au transmis oficialii instituției.

Autoritatea încurajează românii care observă nereguli sau se consideră prejudiciați de comportamentul unui dezvoltator imobiliar să depună sesizări prin platformele oficiale. Prin aceste acțiuni, ANPC încearcă să ofere un plus de protecție cumpărătorilor și să contribuie la creșterea încrederii în tranzacțiile de pe piața imobiliară.