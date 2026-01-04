Avertismentul lui Paul Anghel vine în contextul intensificării achizițiilor online, în special în perioada reducerilor de iarnă. Potrivit recomandărilor oferite de conducerea ANPC pe Facebook, atunci când operatorul economic care administrează un site nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană, autoritățile europene și naționale nu dispun de pârghiile necesare pentru a soluționa eficient eventualele reclamații sau conflicte apărute după achiziție. Din acest motiv, consumatorii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită atunci când aleg să cumpere produse de pe platforme din afara UE.

Pentru a reduce riscurile, Paul Anghel recomandă ca, înainte de efectuarea unei achiziții, clienții să compare prețurile folosind comparatoare online, să citească atent descrierea produselor și să verifice dacă acestea se află în stoc. De asemenea, este important să fie analizate cu atenție informațiile legate de TVA și costurile de livrare, precum și să se verifice dacă prețul redus afișat în coșul de cumpărături corespunde celui prezentat inițial pe site.

Un alt aspect esențial ține de securitatea plăților online. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice existența conexiunii securizate, indicată de prefixul „https” și de simbolul care confirmă siguranța site-ului. Totodată, aceștia nu trebuie să divulge PIN-ul cardului sau datele bancare și sunt încurajați să contacteze comerciantul în cazul în care apar nelămuriri legate de produse sau de procesul de cumpărare.

„Atenție la magazinele din afara UE – Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziționati produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată!

Înainte să cumperi:

Compară prețurile (folosește comparatoare online)

Citește atent descrierea produsului

Verifică stocul, TVA-ul și costul livrării

Asigură-te că prețul redus din coș este cel afișat inițial

Cumpărături online sigure:

Verifică „https” și simbolul

Nu divulga PIN-ul sau datele bancare

Contactează comerciantul dacă ai nelămuriri”, a scris Paul Anghel pe Facebook.

Paul Anghel atrage atenția și asupra importanței consultării recenziilor reale ale produselor, care pot oferi indicii relevante privind calitatea acestora și seriozitatea comerciantului. În plus, un site de comerț online trebuie să afișeze în mod clar datele de identificare ale firmei, prețul final al produselor, condițiile de livrare și informațiile referitoare la dreptul de retur.

În ceea ce privește reducerile, directorul ANPC subliniază că prețul redus trebuie să fie mai mic decât cel mai mic preț practicat în ultimele 30 de zile. Reducerea trebuie prezentată clar, fie prin afișarea prețului vechi și a celui nou, fie prin indicarea procentului de reducere. Livrarea produselor trebuie realizată în cel mult 30 de zile, iar consumatorii beneficiază de un drept de retur de 14 zile, fără a fi obligați să ofere explicații. În acest interval, comercianții au obligația de a rambursa banii în maximum 14 zile.

„Recenzii & transparență:

Citește recenziile reale ale produselor

Magazinul trebuie să afișeze clar datele firmei, prețul final, livrarea și dreptul de retur

Reducerile trebuie să fie reale:

Prețul redus trebuie să fie mai mic decât cel mai mic preț din ultimele 30 de zile

Reducerea trebuie afișată clar (preț vechi vs. preț nou / procent)

Livrare & retur:

Livrarea: max. 30 zile

Online: ai 14 zile drept de retur (fără explicații)

Banii se rambursează în max. 14 zile”, a mai scris șeful ANPC.

De asemenea, garanția legală, cu o durată minimă de doi ani, se aplică inclusiv produselor achiziționate la reducere. Astfel, consumatorii au dreptul la repararea produsului, înlocuirea acestuia sau rambursarea contravalorii, în funcție de situație.

În cazul apariției unor probleme, Paul Anghel precizează că, pentru produsele achiziționate de la comercianți din Uniunea Europeană, consumatorii pot apela la Centrul European al Consumatorilor din România. Pentru achizițiile realizate de la vânzători din România, reclamațiile trebuie adresate Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

„Garanția se aplică și la reduceri!

Garanția legală: min. 2 ani

Ai dreptul la reparare, înlocuire sau rambursare

Responsabil este întotdeauna vânzătorul, nu service-ul

Aveti probleme?

Comerciant din UE: contactați Centrul European al Consumatorilor Romania – ECC Romania!

Comerciant din România : contactați ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor!”, a conchis acesta.

