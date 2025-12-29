Potrivit explicațiilor oferite de Paul Anghel, documentația tehnică nu reprezintă o formalitate, ci o garanție reală că echipamentele sunt sigure. Ghidul stabilește cerințe minime de siguranță, exploatare și responsabilitate pentru administratorii acestor spații, oferind un cadru clar pentru prevenirea accidentelor.

Paul Anghel a precizat că, dacă ghidul ANPC ar fi fost cunoscut, asumat și aplicat corect de administratorii parcurilor de distracții, situații precum cea apărută recent la Cluj nu ar fi existat. Este vorba despre roata panoramică de la Târgul de Crăciun din Florești, unde apar suspiciuni serioase legate de proveniența echipamentului și de documentația tehnică folosită pentru obținerea avizelor.

„ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a elaborat un Ghid practic pentru spațiile de joacă și parcurile de distracții, un document clar care stabilește cerințe minime de siguranță, exploatare și responsabilitate pentru administratori”, a scris Paul Anghel pe Facebook.

El a subliniat că problema nu constă în lipsa ghidurilor sau a legislației, ci în acceptarea unor documentații copiate, incomplete sau neverificate, doar pentru a obține formal avizele necesare.

„Dacă acest ghid ar fi cunoscut, asumat și aplicat cu bună-credință de administratorii parcurilor de distracții, situații precum cea apărută recent la Gorj nu ar mai exista. Vorbesc despre cazul roții panoramice de la Târgul de Crăciun din Florești, unde apar suspiciuni serioase legate de proveniența echipamentului și de documentația tehnică folosită pentru obținerea avizelor”, a mai scris acesta.

Ghidul poate fi vizualizat aici.

Directorul ANPC a subliniat că siguranța copiilor și a publicului trebuie tratată cu responsabilitate. Administratori, proiectanți, verificatori și autorități au roluri comune în asigurarea acesteia, iar respectarea ghidului nu este opțională. Paul Anghel a insistat că unde există voință, există și siguranță, iar documentația tehnică trebuie întotdeauna completă și verificată corespunzător.

„În astfel de cazuri, problema nu este lipsa legilor sau a ghidurilor, ci faptul că cineva a dat „OK”, acceptând documentații copiate, incomplete sau neverificate, doar pentru a bifa formal niște avize. Siguranța copiilor și a publicului nu poate fi tratată superficial”, a explicat directorul ANPC.

În contextul cazului de la Cluj, polițiștii fac verificări suplimentare, deoarece există suspiciuni că roata panoramică ar fi fost furată, iar seria de șasiu de pe autovehiculul pe care era amplasată nu putea fi citită.

„Documentația tehnică nu este o formalitate, ci o garanție reală că echipamentele sunt sigure. Responsabilitatea este comună: administratori, proiectanți, verificatori și autorități. Respectarea ghidului ANPC nu este opțională moral, chiar dacă uneori este tratată ca atare. Unde există voință, există și siguranță”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.