ENGIE România va achiziționa un parc eolian de 253,1 MW în Ialomița

ENGIE a cumpărat un parc eolian de la Greenvolt Power, parte a Greenvolt Group. Parcul are o putere de 253,1 MW și se află în județul Ialomița, unde vântul bate bine și constant. Recent, proiectul a primit și un sprijin financiar sigur printr-un contract special (CfD).

Această achiziție este un pas important pentru ENGIE, care vrea să producă mai multă energie din surse curate și să ajute România să treacă la energie verde. Parcul, aflat acum în construcție, va avea 42 de turbine puternice și va fi unul dintre cele mai mari din România când va fi gata, în 2027.

Până acum, ENGIE România are 3 parcuri eoliene (178 MW) și 6 parcuri solare (70 MWp). Cu această achiziție, capacitatea totală de energie verde a companiei se dublează, ajungând la 500 MW, consolidându-și astfel poziția pe piață.

În plus, ENGIE România are un alt contract CfD care va finanța două proiecte noi – unul eolian și unul solar – cu o putere totală de 224 MW. Toate aceste proiecte vor ajuta compania să depășească 1 GW de energie verde instalată până în 2030.

„Odată cu această achiziție, ENGIE continuă să facă progrese semnificative în realizarea planurilor sale de dezvoltare în România, dublându-și capacitatea instalată de producție de energie din surse regenerabile și consolidându-și poziția pe o piață cu un potențial remarcabil. Totodată, suntem mândri că putem susține, prin acțiuni concrete, tranziția țării către energia verde”, declară Buzan, potrivit unui comunicat de presă.

CEO al Greenvolt Group, João Manso Neto, a spus, la rândul său, că, capacitatea companiei de a proiecta, dezvolta și livra active regenerabile de înaltă calitate este demonstrată și de acest proiect, care reprezintă o contribuție concretă la tranziția energetică atât europeană, cât și românească.

Grupul ENGIE România lucrează în mai multe domenii: distribuie și furnizează gaze naturale, produce energie din surse regenerabile, furnizează energie electrică și oferă soluții verzi și servicii tehnice pentru instalații de gaze și centrale termice.

ENGIE România și filialele sale au peste 2,3 milioane de clienți, administrează o rețea de distribuție de 24.000 km, produc 248 MW energie verde și au peste 4.400 de angajați.

De la înființare până la 31 decembrie 2024, grupul a investit 2 miliarde de euro în România.