Pe măsură ce tehnologiile de inteligență artificială se dezvoltă rapid, unele profesii rămân mai puțin vulnerabile la automatizare, mai ales cele care necesită interacțiune umană, creativitate și abilități fizice complexe. În România, experții identifică câteva domenii-cheie care se mențin relativ sigure.

În sectorul medical și de îngrijire, medicii, asistenții medicali și personalul de îngrijire sunt indispensabili datorită empatiei și judecății clinice necesare în relația directă cu pacienții.

De asemenea, meseriile care implică muncă fizică practică, precum electricienii, instalatorii, tâmplarii sau mecanicii auto, se află într-o zonă dificil de automatizat, dat fiind caracterul imprevizibil al mediului de lucru și necesitatea adaptării rapide.

Educația și formarea profesională sunt alte domenii relativ sigure, profesorii și formatorii oferind mentorat, suport personalizat și dezvoltare socială, aspecte greu de înlocuit de tehnologie.

În paralel, serviciile sociale și consilierea – psihologi, asistenți sociali sau consilieri – depind de încredere, empatie și înțelegerea situațiilor individuale, ceea ce le face rezistente la AI.

Creativitatea și originalitatea fac ca artiștii, scriitorii, designerii sau muzicienii să rămână mai puțin afectați de automatizare, chiar dacă pot folosi tehnologia ca instrument de sprijin.

De asemenea, pozițiile de management, leadership și luare de decizii strategice, care implică raționament complex și negociere, sunt greu de înlocuit.

Cercetarea științifică fundamentală și munca agricolă sunt, de asemenea, domenii relativ sigure: cercetătorii se bazează pe experimentare și formularea de ipoteze noi, iar agricultură implică adaptare la condiții naturale variabile și sarcini fizice greu de automatizat complet.

În sectorul medical, medicii specialiști și asistenții medicali pot avea venituri lunare între 5.000 și peste 15.000 de lei net, salariile fiind mai mari pentru cei cu gărzi și experiență semnificativă.

Meseriile practice, precum electricienii, instalatorii sau mecanicii auto, aduc lunar între 3.500 și 6.000 de lei net, însă cei care lucrează pe cont propriu sau conduc afaceri mici pot depăși aceste sume.

Profesorii, educatorii și formatorii câștigă în medie între 3.000 și 5.500 de lei net pe lună, în timp ce psihologii și asistenții sociali primesc între 3.000 și 5.000 de lei, reflectând importanța interacțiunii umane și a empatiei în aceste domenii.

În management și leadership, managerii de proiect și directorii pot ajunge la venituri între 6.000 și 15.000 de lei net, în funcție de responsabilități și complexitatea rolului.

În sectorul creativ, artiștii, designerii și scriitorii au salarii foarte variabile, între 3.500 și 8.000 de lei net, în funcție de proiecte și notorietate. Cercetătorii științifici pot câștiga între 4.500 și 9.000 de lei net pe lună, salariile crescând pentru cei cu experiență și publicații de impact.

Experiența profesională și orașul în care se lucrează influențează semnificativ veniturile. În orașe mari precum București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, salariile tind să fie mai ridicate decât în localitățile mici sau în mediul rural.