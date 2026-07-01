De azi, 1 iulie, cresc indemnizația de însoțitor și salariul asistenților personali. Ce sume vor fi acordate

Persoanele încadrate în grad de handicap grav beneficiază, de la 1 iulie, de sume mai mari, ca urmare a creșterii salariului minim brut pe economie. Majorarea vizează atât indemnizația de însoțitor, cât și salariul asistenților personali angajați de primării.

Legislația oferă persoanelor încadrate în grad de handicap grav posibilitatea de a opta între două forme de sprijin, însă doar dacă certificatul de încadrare prevede categoria „grav cu asistent personal”.

Prima variantă este angajarea unui asistent personal de către primărie, acesta fiind remunerat conform legislației în vigoare.

A doua opțiune este renunțarea la asistentul personal și acordarea unei indemnizații lunare de însoțitor, plătită direct persoanei cu handicap. Aceasta poate utiliza suma pentru a se descurca pe cont propriu sau cu sprijinul familiei, transmite Newsweek.

Și persoanele încadrate în grad de handicap vizual grav pot opta între asistent personal și indemnizația de însoțitor.

De asemenea, persoanele cu handicap grav care sunt și pensionari de invaliditate încadrați în gradul I pot alege între indemnizația pentru însoțitor și asistent personal. Dreptul de opțiune se păstrează inclusiv după trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor cu handicap grav, persoanele ori familiile care au în plasament un copil cu handicap grav, precum și adulții cu handicap grav sau reprezentanții acestora pot beneficia de același drept de opțiune, cu excepția persoanelor cu handicap vizual grav, pentru care regimul este reglementat separat.

Valoarea indemnizației de însoțitor este calculată în funcție de salariul minim brut pe economie și reprezintă 50% din acesta.

Până la 30 iunie 2026, indemnizația era de 2.025 de lei, corespunzătoare unui salariu minim brut de 4.050 de lei.

Începând cu 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, indemnizația de însoțitor ajunge la 2.162,5 lei pe lună.

Acest drept are caracter necontributiv.

Majorarea salariului minim influențează și veniturile asistenților personali care îngrijesc persoane cu handicap grav.

Începând cu 1 iulie, salariul de bază al unui asistent personal este de 4.325 de lei brut.

La această sumă se adaugă indemnizația de hrană, astfel că venitul brut ajunge la 4.672 de lei. După reținerea taxelor și contribuțiilor, salariul net este de aproximativ 2.805 lei.

Salariile asistenților personali sunt stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și ale legislației din domeniul asistenței sociale.

Situația este diferită pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat.

Acestea nu pot beneficia de asistent personal și nici de indemnizația de însoțitor acordată persoanelor cu handicap grav.

În schimb, ele primesc indemnizația de handicap, destinată acoperirii nevoilor personale. De asemenea, pot fi însoțite în timpul deplasărilor sau al unor activități, însă însoțitorul nu este plătit de stat și nu există o indemnizație specială acordată pentru această situație.