Pensionarii trebuie să se grăbească. Biletele de tratament se ridică doar până la această dată

Casa Județeană de Pensii Bihor a anunțat începerea distribuirii biletelor de tratament balnear aferente seriei a cincea din acest an. Sejururile vor începe din 30 iunie 2026, iar beneficiarii trebuie să ridice biletele până la data de 22 iunie. Instituția avertizează că locurile rămase neocupate vor fi redistribuite începând cu ziua următoare. Totodată, sunt reamintite regulile speciale aplicabile persoanelor cu handicap grav și pensionarilor de invaliditate de gradul I.

Casa Județeană de Pensii Bihor a anunțat că a demarat distribuirea biletelor de tratament balnear pentru seria a cincea, destinată persoanelor care vor începe sejurul în data de 30 iunie 2026.

„Casa Județeană de Pensii Bihor anunță începerea procesului de distribuire a biletelor de tratament balnear aferent seriei 5, cu dată de începere a sejurului din 30 iunie 2026.”

Pentru această serie, instituției i-au fost repartizate 70 de bilete, cele mai multe fiind pentru stațiunea Băile 1 Mai.

Distribuirea s-a făcut astfel:

Băile 1 Mai – 50 de bilete;

Moneasa – 14 bilete;

Buziaș – 2 bilete;

Covasna – 2 bilete;

Geoagiu – 2 bilete.

Beneficiarii trebuie să se prezinte la sediul Casei Județene de Pensii Bihor pentru ridicarea documentelor, în intervalul stabilit de instituție.

Programul este următorul:

luni – joi: între orele 08:00 și 14:00;

vineri: între orele 08:00 și 12:00.

Instituția atrage atenția că 22 iunie 2026 reprezintă ultima zi în care biletele pot fi ridicate de titularii cărora le-au fost repartizate.

„Data limită pentru ridicarea biletelor de către beneficiari este 22 iunie 2026.”

Persoanele care nu își ridică biletele până la această dată riscă să piardă locul repartizat.

„Biletele rămase nevalorificate vor fi redistribuite în data de 23 iunie 2026, începând cu ora 08:00.”

Casa Județeană de Pensii reamintește că persoanele încadrate în grad de handicap grav care beneficiază de asistent personal sau de indemnizație pentru însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate gradul I care primesc indemnizație de însoțitor, pot merge la tratament balnear numai în anumite condiții.

„Persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoţitor, pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţite.”

Instituția precizează că și însoțitorii trebuie să respecte condițiile prevăzute de articolul 109 din Legea nr. 360/2023.

Există însă și o excepție.

„Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însoţiţi, persoanele încadrate în grad de handicap grav care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru îndemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I care primesc îndemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor) pe perioada sejurului, ţinând seama și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, nu în regim de spitalizare.”

Casa Județeană de Pensii Bihor precizează că documentele se eliberează exclusiv titularului, pe baza actului de identitate.

În situația în care biletul este ridicat de altă persoană, aceasta trebuie să prezinte o procură specială autentificată la notar.

„Documentele se eliberează exclusiv titularului în baza actului de identitate, sau unei alte persoane, doar în baza procurii speciale autentificată la notar, din care să reiasă expres mandatul pentru ridicarea biletului de tratament.”

Instituția recomandă beneficiarilor să respecte termenele anunțate pentru a evita redistribuirea biletelor rămase neridicate.