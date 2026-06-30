Salariul minim brut crește de la 1 iulie 2026 la 4.325 lei: Care este majorarea netă pentru angajați

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 lei lunar, conform Hotărârii de Guvern nr. 146 din 12 martie 2026.

Această majorare reprezintă o creștere de 6,8% față de nivelul actual de 4.050 lei, ceea ce echivalează cu o suplimentare brută de 275 lei.

În ceea ce privește salariul net, acesta va ajunge la 2.699 lei, după aplicarea unei deduceri personale de 200 lei. Astfel, angajații vor beneficia de o creștere a venitului net cu 125 lei.

Totodată, tariful orar minim va fi ajustat la 25,949 lei pe oră, calculat pe baza unui program mediu lunar de 166,667 ore.

Majorarea salariului minim este reglementată prin Legea nr. 123/2026 privind stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată, care prevede actualizări periodice în funcție de indicatori economici precum inflația și productivitatea muncii.

Legea include și măsuri de sprijin pentru companii, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru a facilita adaptarea la noile costuri salariale.

Cu toate acestea, unele companii au exprimat îngrijorări privind capacitatea de a susține această creștere, în special în sectoarele cu marje reduse de profit și în regiunile cu salarii tradițional mai mici.

În regiunea Nord-Vest, câștigul salarial brut a crescut cu 4,6% în martie 2026 față de luna precedentă. Cu toate acestea, nivelul salariului brut rămâne cu aproximativ 8% sub media națională.

În cadrul regiunii, județul Maramureș înregistrează cel mai mic salariu net, în timp ce județul Cluj are cel mai mare, diferența dintre acestea fiind de 2.671 lei.

În județul Bistrița-Năsăud, salariul brut mediu a fost de 7.439 lei în martie 2026, iar salariul net a ajuns la 4.504 lei.

Salariul minim din sectorul îngrijirii persoanelor vârstnice din Germania crește începând cu 1 iulie 2026, în urma unei decizii adoptate de Guvernul federal. Măsura îi vizează pe toți angajații din domeniu, inclusiv pe cei fără calificare, și este de interes și pentru numeroșii români care lucrează în sistemul german de îngrijire. Noile tarife orare vor rămâne în vigoare până în septembrie 2028, iar o nouă majorare este deja programată pentru anul viitor. Vezi aici care vor fi noile tarife.